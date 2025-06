Rinasce lago di Londa, Giani all’inaugurazione: “Esempio valorizzazione Toscana diffusa”

di Redazione Toscana

Rinasce il lago di Londa nell’omonimo comune in provincia di Firenze, nel cuore della Valdisieve. “Oggi è un momento storico per questo paese bellissimo, per la Valdisieve e tutto il Mugello” ha detto il presidente Eugenio Giani presente stamani, sabato 14 giugno, all’inaugurazione del lago insieme al sindaco di Londa Tommaso Cuoretti. “Ma è anche – ha proseguito il presidente – il simbolo e l’esempio dell’impegno della Regione verso la Toscana diffusa, una priorità del governo della regione”.

“Si tratta – ha aggiunto Giani – di un luogo suggestivo che caratterizza questo territorio, un sito naturalmente attrattivo per il turismo e vissuto dai cittadini di Londa e del territorio. Da oggi, grazie a i nuovi interventi realizzati, il lago sarà più accessibile e vivibile grazie alla nuova area feste e la passerella pedonale”.

Il presidente ha ricordato anche l’impegno della Regione a fianco del Comune con il finanziamento all’impianto sportivo polivalente, gli impianti sportivi del parco del lago e i lavori finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione per il completamento di porzione dell’area a verde pubblico e la sua completa fruizione.

(14 giugno 2025)

