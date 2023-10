Ottobre Felino: Fiesole omaggia l’amico gatto. Il 14 ottobre

L’Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con il Comune di Fiesole e la Biblioteca Comunale di Fiesole omaggia i nostri amici gatti con l’iniziativa Ottobre Felino 2023, in programma sabato 14 ottobre alle ore 16,00 nella Biblioteca di Fiesole – via Sermei, 1.

Durante la manifestazione sarà presentato il Libro “Gatti Devoti” (Mursia Editore) di Marina Alberghini e saranno assegnati i premi e i diplomi dell’Accademia dei Gatti Magici. Il Diploma di Accademico dei Gatti Magici a chi ha molte volte nella sua vita celebrato il gatto nelle sue opere o è stato ispirato da lui, il Premio Bastet al saggista o pubblicista, che con opere o articoli o conferenze ha diffuso la Cultura del Gatto, il Diploma di Cavaliere dei Valori Felini per le opere di bontà e di difesa del gatto, ma anche di tutti gli animali e dell’ambiente. Il Premio Pippi all’animale che ha salvato e aiutato l’uomo. Il Premio Gattara dell’Anno intitolato a Carla Galtieri. Il Premio Marina per le storie vere di umani e no.

Quest’anno saluti di benvenuto a tre nuovi accademici: lo psicologo e storico felino Claudio Widmann; la scrittrice e conduttrice Licia Colò; il saggista e ricercatore Carlo Lapucci.

Alla manifestazione parteciperanno il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni, la Presidente dell’Accademia Marina Alberghini, il Responsabile della Biblioteca di Fiesole Vanni Bertini e Massimo Rossi, scrittore e segretario dell’Accademia dei Gatti Magici e personalità della Cultura e del Protezionismo. Ingresso libero.

