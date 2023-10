Bret Easton Ellis a Firenze con “La città dei lettori”. Per la prima presentazione italiana di “Le schegge”

Sarà Bret Easton Ellis l’ospite d’eccezione della due giorni di appuntamenti con i protagonisti della letteratura contemporanea firmata La città dei lettori – progetto a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS – in programma a Firenze tra mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre. L’iconico scrittore statunitense, autore di capolavori tra cui “American Psycho”, “Glamorama” e “Le regole dell’attrazione”, salirà sul palcoscenico del Teatro della Pergola (via della Pergola 30) il 18 ottobre alle 21.00 per la prima presentazione italiana del nuovo romanzo “Le schegge”, edito da Einaudi a 13 anni di distanza dal precedente, in dialogo con un’altra personalità del panorama letterario – Marcello Fois – in un evento in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana. Con quest’opera Bret Easton Ellis consegna al pubblico quella che forse è la sua storia più personale, emozionante e oscura, ambientata in una Los Angeles sensuale e violenta, fatta di feste in piscina e musica new wave, vodka e cocaina. Nell’autunno del 1981 la vita di un gruppo di diciassettenni che frequentano l’elitaria Buckley School viene sconvolta dall’arrivo di un ragazzo tanto affascinante quanto disturbato e perverso. Cosa nasconde Robert Mallory, e qual è il suo legame con il serial killer che sta imperversando in città? (ingresso con prenotazione obbligatoria su www.lacittadeilettori.it, in fase di prenotazione verrà richiesta una donazione libera il cui ricavato sarà devoluto a Busajo NGO – ETS).

L’evento con Ellis si affianca a un calendario di incontri ospitato da Libreria Brac (via dei Vagellai 18 rosso) nell’ambito del festival itinerante La città dei lettori, che torna nel capoluogo toscano e si aprirà il 18 ottobre alle 18.00 con il saggista, drammaturgo e romanziere Luca Scarlini, protagonista di un talk dal titolo “Centomila baci, l’eros nella fiaba”; a seguire, alle 19.00, lo scrittore Luca Starita presenterà il suo saggio “Pensiero stupendo” (effequ) in conversazione con la sociolinguista Vera Gheno. Avanti il 19 ottobre alle 18.00 con “Match – Incontro tra generazioni”, originale sezione tematica del festival che propone confronti tra personalità del mondo culturale ispirati all’iconica trasmissione RAI condotta da Alberto Arbasino, a cura di Luca Starita. Qui l’illustratrice, pittrice e scrittrice italo indiana Gabriella Kuruvilla e il giornalista Jacopo Storni discuteranno il tema complesso del racconto dell’immigrazione. Si conclude alle 19.00 con Alessia Piperno, che introdurrà al pubblico insieme a Gabriele Ametrano il suo “Azadi!” (Mondadori), racconto dei 45 giorni trascorsi nel carcere Evin di Teheran. È il 2016 quando Alessia Piperno lascia l’Italia per esplorare il mondo in solitaria: vive, lavora e viaggia in oltre 50 nazioni in cinque continenti diversi, documentando tutto sulla sua pagina Instagram. Nel 2022 arriva in Iran, proprio mentre scoppiano le proteste per la morte di Mahsa Amini, e senza conoscerne il motivo si ritrova imprigionata in una cella insieme ad altre sette donne (ingresso gratuito senza prenotazione).

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it.

(13 ottobre 2023)

