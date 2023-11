Maltempo, l’appello dell’assessora Monni: “Evacuare le abitazioni se richiesto dai sindaci”

Il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla protezione civile Monia Monni daranno gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza maltempo che sta interessando la Toscana nel corso di una conferenza stampa nel pomeriggio di sabato 4 novembre.

L’assessora Monni ha intanto diramato un appello ai cittadini: “Se nelle prossime ore i sindaci decideranno di proporre l’evacuazione delle abitazioni, invitiamo i cittadini a seguire quanto indicato”. L’appello lanciato in chiusura della conferenza stampa odierna nella sede della Protezione civile regionale con il presidente Eugenio Giani e il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. Rivolto “soprattutto alla popolazione delle zone dove ristagna l’acqua” e “di fronte a un peggioramento del meteo in vista”. L’appello arriva mentre l’assessora preannuncia assieme al direttore della Protezione civile regionale Giovanni Massini l’emissione di una nuova allerta arancione sul centro nord della Toscana dalle 22 di stasera fino alla mezzanotte di domani, domenica 5 novembre, ricordando che “il codice arancione è un’allerta seria che va presa seriamente in considerazione sempre, e ancora di più se ci sono situazioni ove si è già verificata”.

“La Regione assisterà ovviamente l’eventuale percorso deciso dai primi cittadini”, precisa l’assessora, che poi si sofferma sulle persone fragili nelle aree fino ad ora più colpite come nelle zone di Campi Bisenzio e Seano “continueremo con gli inviti all’evacuazione e intensificheremo l’opera di convincimento della cittadinanza”.

“Sappiamo – prosegue – che l’evacuazione è sempre un tema molto delicato, perché soprattutto la popolazione più anziana non lascia volentieri la propria abitazione, ma siccome le zone isolate sono ancora molte e l’allontanamento da casa sarà per un periodo molto limitato, potremo sicuramente garantire maggiore sicurezza e assistere meglio le persone”.

Il maltempo in Toscana ha provocato sette vittime nelle ultime ore e il fronte del maltempo non accenna ad allentarsi.

(4 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata