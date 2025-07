Investimenti produttivi forestali: 5 milioni di risorse in più a disposizione

Consentire ad un più alto numero di imprese e proprietari forestali di sostenere investimenti per una crescita sostenibile del settore forestale e per creare nuove opportunità di lavoro : è questa la motivazione con cui la giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha deciso di aumentare da 6 a 11 milioni la dotazione finanziaria prevista per l’intervento.

Il bando da 6 milioni, a suo tempo adottato, ha consentito di rispondere solo a una parte delle 403 domande presentate. Di qui la decisione di rifinanziare subito l’intervento rivolto agli investimenti produttivi forestali al fine di allargare la platea dei beneficiari.

“Con questo intervento abbiamo recepito rapidamente un segnale di interesse del mondo forestale che l’esito del bando aveva evidenziato con chiarezza” ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani.

“Le tante domande presentate – sottolinea la Saccardi – hanno evidenziato che si tratta di una misura molto richiesta e significativa: per questo abbiamo deciso di rifinanziarla immediatamente utilizzando i fondi già stanziati con questa destinazione. Questi interventi sono in grado di aiutare le imprese e le aziende forestali a sostenere la competitività, non solo sotto il profilo produttivo, ma anche nell’erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici, migliorando, al contempo, la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie che si fanno sempre più frequenti”

Gli interventi previsti da questa misura sono rivolti a promuovere l’ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), e a realizzare interventi di consolidamento di filiere forestali sostenibili in ambito produttivo, ambientale e socioculturale.

I beneficiari sono: proprietari pubblici o privati della superficie forestale, e piccole e medie imprese, singole o associate, che esercitano un’attività economica in ambito forestale.

(26 luglio 2025)

