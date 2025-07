E se Schlein guarda a un’alternativa che rischia di non esserci?

L’alternativa era lì, dietro l’angolo. Più chiara di così non si poteva vedere, e infatti non s’è vista. Perché Elly Schlein, Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dovevano presentare una proposta di legge sulla “piena e buona occupazione”, proposta della quale il leader del M5S che vuole controllare le carte di Ricci si era dichiarato entusiasta. Così entusiasta, che il troppo entusiasmo gli ha fatto veleno, e all’incontro non si è presentato.

L’entusiasmo, in politica, è notoriamente sintomo di disinteresse e si consiglierebbe – mica che abbiano bisogno dei nostri consigli – di guardarsi dai facili entusiasmi di coloro che sono stati entusiasti di presiedere due governi prima con la destra e poi con la sinistra, salvo poi diventare quelli che sono d’accordo su tutto ma non gli va bene niente.

La norma, o meglio il pacchetto di norme, è frutto del lavoro dell’economista Laura Pennacchi, e ha come obbiettivo il risolvere (nelle intenzioni) i problemi lavorativi di precari, donne, giovani e over 50. Il nome di Conte figurava sulla locandina dell’evento, ma la sua sedia era vuota.

“L’alternativa c’è già”, diceva così Elly Schlein mentre la sedia vuota di Giuseppe Conte al fianco le chiedeva: “L’alternativa quale?” perché ci sono domande che sono sempre in attesa di una risposta. Così interviene Laura Pennacchi alla quale tocca “giustificare l’assenza di Giuseppe Conte. Per un impegno sopraggiunto all’improvviso non è potuto intervenire”.

Così non resta che snocciolare le proposte comuni: la proposta sulla scala mobile presentata da Avs, una proposta sui congedi parentali, la pensione per i giovani, il part time forzato, la formazione permanente, il salario minimo legale e la lotta ai contratti pirata per chiudere con la legge sulla rappresentanza sindacale e quella della rappresentante del M5S sulla sicurezza e la salute sul lavoro. Che guardi, segretaria Schlein, le proposte vanno benissimo, ma se non ci sono i voti e i numeri per andare al governo (e non ci sono) come poi si mettono a terra questa proposte? O basterà la gamba di centro del PD? – come se non fosse già bastato Renzi (e la vera gamba di centro, piaccia o no, è lui).

(26 luglio 2025)

