Cultura, la Regione Toscana inaugura la sua presenza a Testo 2025 

La Regione Toscana sarà presente a Testo, l’evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo, che sarà alla Stazione Leopolda, a Firenze, dal 28 febbraio al 2 marzo prossimi.

“Inauguriamo la presenza della Regione a Testo – ha detto il presidente Eugenio Giani – perché siamo convinti che sia importante battere un colpo e partecipare quando ci sono iniziative come questa, in cui si punta su qualità e profondità dei contenuti e dei messaggi. Testo è una manifestazione di eccellenza sul piano nazionale e la Regione vuole esserci, portare il suo contributo con la prospettiva di crescere insieme”.

Nello spazio della Regione Toscana dedicato a Oliviero Toscani saranno ospitati incontri su vari progetti regionali che vanno dalla promozione della lettura, alle biblioteche, alle iniziative editoriali e alle attività della Stamperia Braille.

“La Regione – ha detto Cristina Manetti capo di Gabinetto della presidenza della Regione e ideatrice de La Toscana delle Donne – ha scelto di essere presente a Testo con uno spazio dedicato al ricordo di Oliviero Toscani e del suo impegno a favore della Toscana delle Donne, il progetto regionale che persegue la parità di genere. Toscani non è stato solo uno straordinario fotografo e comunicatore ma ha saputo stare al fianco delle donne nelle loro battaglie per i diritti, consapevole che questo impegno significa anche riconoscere i meriti e far emergere i talenti. Un messaggio che troviamo fondamentale ricordare in una manifestazione in cui protagonista è la cultura”.

In dettaglio:

Venerdì 28 febbraio

ore 10.00 Arena Olivetti

STO in Toscana: residenze per artisti, politiche e strategie di cooperazione

saluto iniziale di Eugenio Giani Allo stand della Regione Toscana



Venerdì 28 febbraio

ore 11.30 Verso il Salone Internazionale del Libro di Torino

ore 12.30 Omaggio a Oliviero Toscani

ore 15.00 Il portale della cultura toscana

I libri della collana Biblioteca dell’Identità toscana

ore 16.00 “La lettura per piacere dal nido alla scuola superiore: l’esperienza di Leggere: Forte! tra lettura ad alta voce e lettura autonoma”. Intervengono: Cristina Giachi, Consiglio Regionale Toscana, Sara Mele, Settore Educazione e Istruzione Regione Toscana, Loredana Camizzi, Indire, Ilaria Tagliaferri, LiBeR. Sabato 1 marzo

ore 15.00 Seeds of Florence: Firenze Contemporanea, connessa al Mondo – Cultura,

Innovazione e Sostenibilità

Sabrina Guzzoletti – Fondatrice e direttrice responsabile della rivista

Gaia Carnesi – Giornalista e fotografa

Francesco Maria Cianciaruso – Autore

ore 17.30 L’architettura in Toscana dal 1945 ad oggi

Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci

Stefano Miliani, giornalista

(26 febbraio 2025)

