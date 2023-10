Allerte meteo fino al 30 ottobre

La protezione civile regionale ha emesso per questa notte e per tutta la giornata di domani allerta meteo con varie intensità. Nello specifico un allerta giallo per rischio idraulico reticolo principale fino alla mezzanotte di lunedì 30 ottobre e giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico reticolo minore fino alla mezzanotte di domenica 29 ottobre.

L’allerta sale ad arancione dalla mezzanotte e per tutta la giornata di lunedì 30 ottobre. Le pinete resteranno chiuse.

(29 ottobre 2023)

