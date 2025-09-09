Alla tenuta di Alberese sette famiglie della Bielorussia in fuga dalla guerra

Sette famiglie della Bielorussia, colpite dalla repressione e dalla guerra, hanno trovato rifugio in Toscana, nella quiete della Tenuta di Alberese (Gr). Sono tre nuclei di cui facevano parte combattenti bielorussi caduti in Ucraina e quattro nuclei di ex prigionieri politici o di persone attualmente detenute nelle carceri in Bielorussia.

L’accoglienza è stata possibile grazie al progetto promosso dall’associazione dei bielorussi in Italia chiamata “Talaka”, con il sostegno della Regione Toscana e quello di Terre Regionali Toscane, che ha allestito l’ospitalità presso la Tenuta di Alberese. Adesso le sette famiglie avranno l’opportunità di vivere un periodo di serenità e di recupero, respirare un’aria più tranquilla. I bambini potranno giocare, prendere il sole e ritrovare un po’ di benessere dopo esperienze drammatiche.

Un’iniziativa che rappresenta un esempio concreto di solidarietà internazionale e di impegno civile da parte della Toscana e delle realtà associative che vi hanno preso parte.

Al progetto hanno contribuito Cisl Toscana, Cisl Firenze-Prato, Cisl Pisa, Cisl Grosseto, le categorie della Tenuta di Alberese e Tiemme Autolinee. Partner dell’iniziativa sono inoltre le associazioni Strana dlya Zhizni e iNeedHelpBy, insieme all’Ambasciata popolare della Bielorussia in Italia.

(9 settembre 2025)

