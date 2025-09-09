Pubblicità
29 C
Roma
25.8 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

41 minuti fa
HomeNotizieAlla tenuta di Alberese sette famiglie della Bielorussia in fuga dalla guerra

Alla tenuta di Alberese sette famiglie della Bielorussia in fuga dalla guerra

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
5
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Allerta meteo fino alla mezzanotte del 10 settembre

Sette famiglie della Bielorussia, colpite dalla repressione e dalla guerra, hanno trovato rifugio in Toscana, nella quiete della Tenuta di Alberese (Gr). Sono tre nuclei di cui facevano parte combattenti bielorussi caduti in Ucraina e quattro nuclei di ex prigionieri politici o di persone attualmente detenute nelle carceri in Bielorussia.

L’accoglienza è stata possibile grazie al progetto promosso dall’associazione dei bielorussi in Italia chiamata “Talaka”, con il sostegno della Regione Toscana e quello di Terre Regionali Toscane, che ha allestito l’ospitalità presso la Tenuta di Alberese. Adesso le sette famiglie avranno l’opportunità di vivere un periodo di serenità e di recupero, respirare un’aria più tranquilla. I bambini potranno giocare, prendere il sole e ritrovare un po’ di benessere dopo esperienze drammatiche.

Un’iniziativa che rappresenta un esempio concreto di solidarietà internazionale e di impegno civile da parte della Toscana e delle realtà associative che vi hanno preso parte.

Al progetto hanno contribuito Cisl Toscana, Cisl Firenze-Prato, Cisl Pisa, Cisl Grosseto, le categorie della Tenuta di Alberese e Tiemme Autolinee. Partner dell’iniziativa sono inoltre le associazioni Strana dlya Zhizni e iNeedHelpBy, insieme all’Ambasciata popolare della Bielorussia in Italia.

 

 

(9 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Allerta meteo fino alla mezzanotte del 10 settembre
Firenze
cielo coperto
25.5 ° C
26.1 °
22.1 °
76 %
1.3kmh
100 %
Mar
25 °
Mer
22 °
Gio
26 °
Ven
27 °
Sab
27 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Allerta meteo fino alla mezzanotte del 10 settembre

Meteo

“Alla scoperta di Morricone”, a Fiesole il 9 settembre

Firenze Spettacoli