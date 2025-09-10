Maltempo all’Elba: 50 millimetri di pioggia in poche ore, 200 persone isolate

Nubifragio sull’Elba nella giornata del 9 settembre. Il maltempo ha provocato una frana nell’isola e circa 200 persone sono rimaste isolate. La frana ha interrotto la viabilità in località Forno e ha temporaneamente isolato gli abitanti. Ulteriori allagamenti sono poi stati provocati da ulteriori 50mm di pioggia caduti in poco tempo.

Esondati il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso della Concia, entrambi a Portoferraio (Livorno). Anche il litorale grossetano e l’Argentario, oltre all’isola del Giglio, sono stati travolti dal maltempo con 67 mm di pioggia caduti in meno di un’ora.

Si lamentano danni alle abitazioni, scantinati allagati, sottopassi ferroviari sott’acqua, crolli ed esondazioni oltre a diverse persone salite sui tetti delle case e tratte in salvo. Maltempo in diverse parti della Toscana. Tra le più colpite Massa Carrara.

(10 settembre 2025)

