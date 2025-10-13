Pubblicità
18.6 C
Roma
16.5 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

2 ore fa
HomeLivorno PoliticaAlessandro Franchi, segretario PD Livorno, eletto consigliere regionale

Alessandro Franchi, segretario PD Livorno, eletto consigliere regionale

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
1
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Elezioni in Toscana, Eugenio Giani stravince. Pd primo partito

“La riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione Toscana è un risultato importante, che dà continuità a un lavoro serio e apre una nuova fase di impegno per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. Ringrazio le cittadine e i cittadini che mi hanno dato fiducia: è un risultato che mi onora e che rappresenta un mandato chiaro a portare nel Consiglio regionale la voce della costa livornese e del suo territorio”.

Lo scrive Alessandro Franchi, neo-consigliere regionale PD, in una nota stampa.

“La Toscana ha bisogno di rafforzare il proprio baricentro sulla costa”, continua la nota “valorizzando un’area che è strategica per lo sviluppo regionale: per la portualità, per il turismo, per il sistema produttivo e logistico, per la transizione energetica e per la ricerca. La costa deve tornare ad essere uno dei motori della crescita toscana, dentro una visione che tiene insieme innovazione, lavoro, ambiente e coesione sociale. Un ringraziamento sincero va anche a tutte le volontarie e i volontari, alle donne e agli uomini del Partito Democratico che in queste settimane hanno sostenuto la campagna elettorale con impegno, passione e presenza costante sui territori. È grazie a loro se siamo riusciti a costruire un confronto vero con le persone e a dare forza alle nostre idee. In Consiglio regionale lavorerò con questo spirito, in collaborazione con il presidente Giani e con tutta la maggioranza, per una Toscana che cresce in modo equilibrato, sostenibile e inclusivo. Il risultato di oggi non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione di lavoro e di responsabilità”.

 

 

(13 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
Elezioni in Toscana, Eugenio Giani stravince. Pd primo partito
Firenze
cielo sereno
19.3 ° C
20.6 °
16.6 °
66 %
1kmh
0 %
Lun
18 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
22 °
Ven
22 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Elezioni in Toscana, Eugenio Giani stravince. Pd primo partito

Notizie

Suoni Riflessi, la musica classica si reinventa

Firenze Cultura