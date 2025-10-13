Alessandro Franchi, segretario PD Livorno, eletto consigliere regionale

“La riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione Toscana è un risultato importante, che dà continuità a un lavoro serio e apre una nuova fase di impegno per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. Ringrazio le cittadine e i cittadini che mi hanno dato fiducia: è un risultato che mi onora e che rappresenta un mandato chiaro a portare nel Consiglio regionale la voce della costa livornese e del suo territorio”.

Lo scrive Alessandro Franchi, neo-consigliere regionale PD, in una nota stampa.

“La Toscana ha bisogno di rafforzare il proprio baricentro sulla costa”, continua la nota “valorizzando un’area che è strategica per lo sviluppo regionale: per la portualità, per il turismo, per il sistema produttivo e logistico, per la transizione energetica e per la ricerca. La costa deve tornare ad essere uno dei motori della crescita toscana, dentro una visione che tiene insieme innovazione, lavoro, ambiente e coesione sociale. Un ringraziamento sincero va anche a tutte le volontarie e i volontari, alle donne e agli uomini del Partito Democratico che in queste settimane hanno sostenuto la campagna elettorale con impegno, passione e presenza costante sui territori. È grazie a loro se siamo riusciti a costruire un confronto vero con le persone e a dare forza alle nostre idee. In Consiglio regionale lavorerò con questo spirito, in collaborazione con il presidente Giani e con tutta la maggioranza, per una Toscana che cresce in modo equilibrato, sostenibile e inclusivo. Il risultato di oggi non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione di lavoro e di responsabilità”.

(13 ottobre 2025)

