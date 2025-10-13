Pubblicità
Elezioni in Toscana, Eugenio Giani stravince. Pd primo partito

La sfida era Giani-Tomasi, ed era il test per la tenuta della segreteria di Elly Schlein pericolosamente schiacciata sulle posizioni di un M5S generalmente irrilevante a livello locale. Gli instant-poll (copertura 88,8%) davano Eugenio Giani al 53%-57% e Alessandro Tomasi al 38,5%-42,5 e Angela Bindu tra il 3-4%.

Poi i dati confermavano la tendenzaGiani veniva rieletto presidente della Regione Toscana,

Eugenio Giani 54%
Partito democratico 398.818 34,6%
Eugenio Giani Presidente Casa Riformista 101.669 8,8%
Alleanza Verdi e Sinistra 79.982 6,9%
Movimento 5 Stelle 50.155 4,3%
Alessandro Tomasi 40,8%
Fratelli d’Italia 307.442 26,7%
Forza Italia-Udc-Tomasi Presidente 71.192 6,2%
Lega Toscana per Salvini Premier 50.680 4,4%
È Ora! Lista Civica Tomasi Presidente 27.386 2,4%
Noi Moderati Civici per Tomasi 13.183 1,1%
Antonella Bundu 5,2%
Toscana Rossa 51.904 4,5%

 

Affluenza sotto il 50% (solo Firenze, Pisa e Prato sono oltre il 50% al momento in cui sfidiamo). Il M5S è al 4,3%, crolla la Lega della premiata coppia Salvini-Vannacci citata in rigoroso ordine alfabetico al 4,4%: entrambi i partiti sotto la nuovissima lista Toscana Rossa al 4,5% (Bundu al 5,2%). Fratelli d’Italia (26,7%) cannibalizza le liste amiche-nemiche: Forza Italia (con Udc e la lista Tomasi) non va oltre il 6,2%, Noi Moderati al solito 1,1% e E’ Ora la nuova lista né a destra né a sinistra, ma schierati a destra – guarda caso – al 2,4%.

Vola, e non è un dato da nulla, Matteo Renzi con Giani e Casa Riformista all’8,8%.

 

Ascoltate “Il Commento” di Ennio Trinelli sulla tornata elettorale in Toscana Radiogaiaitalia.com

 

 

 

(13 ottobre 2025, 15.05)

(13 ottobre 2025, 15.05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



