Elezioni in Toscana, Eugenio Giani stravince. Pd primo partito

In corso



La sfida era Giani-Tomasi, ed era il test per la tenuta della segreteria di Elly Schlein pericolosamente schiacciata sulle posizioni di un M5S generalmente irrilevante a livello locale. Gli instant-poll (copertura 88,8%) davano Eugenio Giani al 53%-57% e Alessandro Tomasi al 38,5%-42,5 e Angela Bindu tra il 3-4%.

Poi i dati confermavano la tendenza e Giani veniva rieletto presidente della Regione Toscana,

Eugenio Giani 54% Partito democratico 398.818 34,6% – Eugenio Giani Presidente Casa Riformista 101.669 8,8% – Alleanza Verdi e Sinistra 79.982 6,9% – Movimento 5 Stelle 50.155 4,3% –

Alessandro Tomasi 40,8% Fratelli d’Italia 307.442 26,7% – Forza Italia-Udc-Tomasi Presidente 71.192 6,2% – Lega Toscana per Salvini Premier 50.680 4,4% – È Ora! Lista Civica Tomasi Presidente 27.386 2,4% – Noi Moderati Civici per Tomasi 13.183 1,1% –

Antonella Bundu 5,2% Toscana Rossa 51.904 4,5% –

Affluenza sotto il 50% (solo Firenze, Pisa e Prato sono oltre il 50% al momento in cui sfidiamo). Il M5S è al 4,3%, crolla la Lega della premiata coppia Salvini-Vannacci citata in rigoroso ordine alfabetico al 4,4%: entrambi i partiti sotto la nuovissima lista Toscana Rossa al 4,5% (Bundu al 5,2%). Fratelli d’Italia (26,7%) cannibalizza le liste amiche-nemiche: Forza Italia (con Udc e la lista Tomasi) non va oltre il 6,2%, Noi Moderati al solito 1,1% e E’ Ora la nuova lista né a destra né a sinistra, ma schierati a destra – guarda caso – al 2,4%.

Vola, e non è un dato da nulla, Matteo Renzi con Giani e Casa Riformista all’8,8%.





Ascoltate “Il Commento” di Ennio Trinelli sulla tornata elettorale in Toscana Radiogaiaitalia.com



(13 ottobre 2025, 15.05)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





