Elezioni in Toscana, Eugenio Giani stravince. Pd primo partito

La sfida era Giani-Tomasi, ed era il test per la tenuta della segreteria di Elly Schlein pericolosamente schiacciata sulle posizioni di un M5S generalmente irrilevante a livello locale. Gli instant-poll (copertura 88,8%) davano Eugenio Giani al 53%-57% e Alessandro Tomasi al 38,5%-42,5 e Angela Bindu tra il 3-4%.
Poi i dati confermavano la tendenza e Giani veniva rieletto presidente della Regione Toscana,
|Partito democratico
|398.818
|34,6%
|–
|Eugenio Giani Presidente Casa Riformista
|101.669
|8,8%
|–
|Alleanza Verdi e Sinistra
|79.982
|6,9%
|–
|Movimento 5 Stelle
|50.155
|4,3%
|–
|Fratelli d’Italia
|307.442
|26,7%
|–
|Forza Italia-Udc-Tomasi Presidente
|71.192
|6,2%
|–
|Lega Toscana per Salvini Premier
|50.680
|4,4%
|–
|È Ora! Lista Civica Tomasi Presidente
|27.386
|2,4%
|–
|Noi Moderati Civici per Tomasi
|13.183
|1,1%
|–
|Toscana Rossa
|51.904
|4,5%
|–
Affluenza sotto il 50% (solo Firenze, Pisa e Prato sono oltre il 50% al momento in cui sfidiamo). Il M5S è al 4,3%, crolla la Lega della premiata coppia Salvini-Vannacci citata in rigoroso ordine alfabetico al 4,4%: entrambi i partiti sotto la nuovissima lista Toscana Rossa al 4,5% (Bundu al 5,2%). Fratelli d’Italia (26,7%) cannibalizza le liste amiche-nemiche: Forza Italia (con Udc e la lista Tomasi) non va oltre il 6,2%, Noi Moderati al solito 1,1% e E’ Ora la nuova lista né a destra né a sinistra, ma schierati a destra – guarda caso – al 2,4%.
Vola, e non è un dato da nulla, Matteo Renzi con Giani e Casa Riformista all’8,8%.
(13 ottobre 2025, 15.05)
