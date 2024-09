Agroalimentare, a bordo di un bus ristorante da Pisa a Livorno per scoprire i tesori toscani

Tra Pisa e Livorno a bordo di un bus all’interno del quale è stato allestito un ristorante per scoprire e apprezzare le eccellenze enogastronomiche regionali. È il progetto “Scopri l’Italia che non sapevi – Viaggio Italiano”, promosso dal Ministero del Turismo. La tappa toscana, organizzata da Toscana Promozione Turistica, si è tenuta oggi. Alla partenza, da Pisa, è intervenuto anche l’assessore a turismo ed economia Leonardo Marras.

“Tra le prime motivazioni di viaggio che fanno scegliere la Toscana – ha sottolineato l’assessore Marras – l’enogastronomia ha un ruolo sempre più cruciale. Le nuove richieste dei viaggiatori che arrivano nella nostra regione, che monitoriamo attentamente anche grazie al lavoro del nostro osservatorio, ci richiamano a far evolvere l’offerta in modo da valorizzare tutte le potenzialità legate al turismo esperienziale: un turismo che si può sviluppare in tutte le aree della Toscana. Da noi i turisti trovano tutto quello che cercano, e gli ospiti del bus di “Aromi d’Italia” potranno efficacemente sperimentarlo e testimoniarlo”.

“L’agroalimentare – ha commentato il presidente Eugenio Giani – si conferma come uno dei settori trainanti dell’economia toscana. Lo certificano i numeri dell’export: a differenza di tanti comparti, che hanno vissuto e vivono grandi difficoltà, secondo l’ultimo rapporto Irpet il 2023 ha registrato un +5,6%, segno che le produzioni made in Tuscany restano molto apprezzate in tutto il mondo. La promozione delle filiere agroalimentari toscane passa anche da queste iniziative, un modo per regalare visibilità a tanti territori meno conosciuti ma ricchi di tradizione e storia”.

“Quello che abbiano cercato di fare è stato proporre una modalità promozionale inedita rispetto ai format esistenti” ha affermato il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi. “Siamo partiti dalla riscoperta di studi sulla potenza del marketing olfattivo. Il progetto ha puntato per questo alla costruzione di un kit di aromi italiani, uno per regione, che rappresentano l’essenza olfattiva di ciascuna. Una volta creata la ‘sensory box’, è iniziato un vero e proprio tour che, da nord a sud, isole comprese, farà leva sulle degustazioni dei diversi piatti. Ora l’innovativo bus si muoverà tra Pisa e Livorno con a bordo gli ospiti che pranzeranno e allo stesso tempo ammireranno le bellezze di questa tappa da un punto di vista privilegiato”.

“Scopri l’Italia che non sapevi – Viaggio Italiano” è un progetto congiunto di promozione turistica delle Regioni Italiane parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del Ministero del Turismo. Tra le attività previste c’è ‘Aromi d’Italia’, progetto ideato e realizzato dalla Regione attraverso Toscana Promozione Turistica in veste di capofila, per raccontare l’identità gastronomica attraverso due azioni: un bus-ristorante di ultima generazione attrezzato con tutti i comfort ed un kit olfattivo come strumento originale di promozione. Durante ogni tappa interverranno giornalisti e influencers selezionati tra i partecipanti all’Italy Ambassador Awards, e ci sarà una degustazione, a cura della Federazione Italiana Cuochi, di un piatto regionale dove sarà esaltato l’aroma ‘simbolo’ del territorio.

Per la Toscana l’aroma selezionato è il Pane toscano DOP. I piatti proposti nella tappa toscana sono stati la pappa al pomodoro, il coniglio ripieno al profumo di finocchietto e la Torta coi Becchi di Lucca.

(9 settembre 2024)

