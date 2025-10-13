La U.P. Policiano brilla a Pietralunga: dominio femminile e miglior società

Ancora una grande prestazione per la U.P. Policiano, protagonista alla Tartufissima 2025 di Pietralunga, classica gara umbra dal tracciato impegnativo, caratterizzato da due giri con alternanza di salite e discese che hanno messo a dura prova anche gli atleti più preparati.

La Polisportiva Policiano si è imposta come miglior società, grazie ai piazzamenti di rilievo dei propri atleti e a un collettivo compatto e competitivo, ottima l’organizzazione del G.S. Pietralunga

Gara maschile: Facciale imprendibile, Annetti ai piedi del podio

Protagonista assoluto della gara è stato Andrea Facciale dell’Atletica Umbertide, che ha preso il comando fin dalle prime battute staccando nettamente gli avversari, imponendo un ritmo elevatissimo.

Alle sue spalle, Jacopo Venturini della Podistica Lino Spagnoli ha conquistato il secondo posto, mentre per il terzo gradino del podio si è assistito a un duello serrato fino agli ultimi metri tra Camillo Giorgi della Road Runners Milano e Alessandro Annetti della Polisportiva Policiano, che ha chiuso con un ottimo 4° posto.

Completano il quadro dei risultati della U.P. Policiano:

Lorenzo Mori , 5°

, 5° Tommaso Lisi, 7°

Buone prove anche per Serluca, Bettarelli e Vannuccini, a conferma della solidità del gruppo.

Gara femminile: dominio assoluto della U.P. Policiano

Nella gara femminile, la scena è stata tutta per Giulia Sodocchi, che ha preso il comando sin dall’inizio e ha gestito con autorità tutta la gara, andando a vincere con ampio margine.

Alle sue spalle, una brillante Valentina Mattesini ha completato la doppietta della U.P. Policiano, precedendo Roberta Belardinelli della Filirun Team.

Ottime prestazioni anche per Valentina Rossi, Annalisa Curti e Lucia Boncompagni, che hanno consolidato il successo di squadra.

(13 ottobre 2025)

