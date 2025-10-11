Il futuro è un incubo, parola di Alessandro Cattelan. A Firenze il 14 ottobre 

di Redazione FI

Un futuro che sembra un incubo. Peccato che non sia un brutto sogno: è la realtà in cui già viviamo. “Benvenuto nell’AI!” è il nuovo one-man show che Alessandro Cattelan porta sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, ennesima tappa di un tour che sta inanellando sold out e raddoppi di date.

Sulla scia del successo del suo primo tour teatrale, “Salutava Sempre”, Cattelan torna in scena con uno spettacolo che indaga le contraddizioni di un presente dominato dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Partendo dalla voce automatica che ci augura “buon viaggio” al casello e passando per tutti quei momenti della nostra quotidianità in cui ci confrontiamo con la tecnologia, “Benvenuto nell’AI!” racconta il nostro approccio spesso contraddittorio verso l’innovazione, il più delle volte ne riconosciamo le potenzialità, ma poi la utilizziamo per gli scopi più futili.

Un one-man show di oltre 90 minuti, fatto di risate, riflessioni, confessioni e aneddoti autobiografici condivisi con il pubblico, reso complice nel tentativo di spiegare all’intelligenza artificiale – presente in scena come personaggio – come diventare umana.

Ritmo serrato, nessuna vergogna, canzoni surreali, domande alla platea per costruire un quadro dell’umanità che trova forse nelle debolezze e nella capacità di riderne la sua peculiarità meno replicabile.

“La tecnologia? Abbiamo in mano strumenti potentissimi e li usiamo per i meme. Lo spettacolo gioca su questo paradosso – spiega Cattelan – sul palco sono da solo, ma non proprio, perché c’è anche lei, l’A.I., a cui provo a spiegare come si fa a diventare umani, con tutte le nostre incoerenze, risate e ossessioni quotidiane. È un’ora e mezza di riflessioni ironiche e anche un po’ ciniche su momenti di vita personali, storie di attualità, analisi della nostra società, il tutto condito anche con intermezzi musicali irriverenti”.

L’opening della serata è affidato a un monologo originale di Martina Catuzzi – irriverente stand-up comedian, attrice, autrice e performer, oltre all’intervento di un ospite comico a sorpresa, diverso per ogni tappa.

I biglietti (posti numerati a sedere da 46 a 80,50 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatrocartierecarrara.it, www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Radio Deejay è la radio partner ufficiale del tour.

Martedì 14 ottobre 2025 – ore 21

Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze

ALESSANDRO CATTELAN

Benvenuto nell’AI!

(10 ottobre 2025)

