Torna a Firenze “Materia Prima Festival”, presentazione il 17 febbraio

“Materia Prima Festival” evento dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo torna a Firenze dal 1° marzo al 4 aprile 2025 al Teatro Cantiere Florida. Anche quest’anno l’evento presenterà a Firenze spettacoli pluripremiati, nuove produzioni, artisti internazionali, maestri della scena e giovani emergenti.

Gli eventi e gli spettacolo saranno presentati anche in altri spazi della città oltre che al Teatro Cantiere Florida.

La presentazione dell’evento, a cura di Murmuris, è prevista per lunedì 17 febbraio ore 12.00 presso la libreria Todo Modo in via dei Fossi 15/R, Firenze alla presenza delle compagnie e degli artisti protagonisti del cartellone.

(10 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata