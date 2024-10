Il tour di Mahmood nei Palasport, ferma anche al Mandela Forum Firenze

La partecipazione al Festival di Sanremo con “Tuta Gold”, l’uscita dell’album “Nei letti degli altri”, il tour europeo e, ora, l’attesissimo N.L.D.A. TOUR che porterà per la prima volta Mahmood nei palasport italiani, con immancabile tappa fiorentina. Appuntamento venerdì 25 ottobre al Mandela Forum. N.L.D.A. TOUR è prodotto da Friends & Partners. Mahmood è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli Mtv Ema 2024 che si terranno il prossimo novembre a Manchester.

I biglietti sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Con uno show curato nei minimi dettagli, una nuova scaletta e tante sorprese, N.L.D.A. Tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche l’ultimo album “Nei letti degli altri”, certificato platino e con più di 630 milioni di stream. Il disco, intimo e introspettivo, costellato di collaborazioni internazionali e da sempre nuove sperimentazioni, è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si può sempre far ritorno.

Fra i brani che più hanno segnato la carriera di Mahmood, non mancheranno sul palco anche “Tuta Gold” (il singolo più venduto nel 1° semestre del 2024, con 5 dischi di platino e 370 milioni di stream globali), con il suo stile baile funk e il ritmo club, e il nuovo singolo “Ra Ta Ta”, uscito lo scorso giugno, in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista, certificato disco di platino e con 140 milioni di stream.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood conta oggi 34 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha oltre 3,7 miliardi di stream totali all’attivo. Il 2024 è per lui un anno all’insegna dei live, infatti dopo aver intrapreso l’European Tour – 17 date sold out nei club di 10 Paesi – e il Summer Tour nei festival estivi italiani, sarà ora la volta di N.L.D.A. TOUR, un’imperdibile spettacolo pensato per l’occasione dei palasport.

Appuntamento venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 21 Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze. Info: tlf +39 055.667566 | www.bitconcerti.it.

(22 ottobre 2024)

