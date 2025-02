Forza venite gente: a Firenze il musical su San Francesco

di Redazione Spettacoli

Tremilacinquecento repliche e due milioni e mezzo di spettatori per il musical italiano più visto e longevo. Incentrato sulla vita di San Francesco d’Assisi, “Forza venite gente” è un must del teatro musicale che non smette di incantare. E grande è l’attesa per il ritorno sulle scene fiorentine, domenica 23 febbraio (ore 17,30) al Teatro Cartiere Carrara.

I biglietti (posti numerati da 33 a 44,50 euro), sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804).

Prodotto da Soni e diretto da Ariele Vincenti, “Forza venite gente” si presenta con una versione rinnovata nella tecnologia e nell’allestimento, ma fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture. Venti artisti, tra attori, cantanti e ballerini – in primo piano Pietro di Bernardone e la Cenciosa, che introducono le 23 scene cantate – accompagnano il pubblico in questo viaggio musicale. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.

La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. In questo particolare caso, un Commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del Figlio. E, per molti versi, è anche umanamente comprensibile.

San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa Cristiana: Papa Pio XII lo definirà il “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”… una statura troppo alta, forse, per una personalità modesta come quella di suo padre Pietro Bernardone. Lo spettacolo offre quindi due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, la descrizione di un contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco d’Assisi, dall’altra, il rapporto fra padri e figli, che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche.

Dal debutto, nel 1981 a Viterbo, “Forza venite gente” è stato tradotto in otto lingue, e rappresentato in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. A Roma, in Piazza San Giovanni, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2000, lo spettacolo andò in scena davanti a 250.000 spettatori. Il disco delle musiche originali, ha venduto centinaia di migliaia di copie in Italia e all’estero.

Numeri da capogiro per uno spettacolo musicale, tutto orgogliosamente italiano.



Domenica 23 febbraio 2025

ore 17,30

Teatro Cartiere Carrara

via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro

Firenze

FORZA VENITE GENTE

Il musical

(20 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata