Si dimette la Sindaca di Prato, indagata

Ilaria Bugetti si è dimessa e non è più sindaca di Prato. Le dimissioni sono state comunicate qualche minuto prima delle 19 di venerdì 20 giugno al termine di una lunga e soffertissima giornata: la Sindaca, indagata per corruzione, ipotesi di reato contestata dalla procura antimafia di Firenze e accompagnata dalla richiesta di arresti domiciliari, non ha retto alla spallata e dopo avere convocato in fretta e furia una Giunta straordinaria, ha rassegnato le dimissioni.

Secondo numerosi media locali la Sindaca dimissionaria ha ribadito la sua fiducia nella magistratura, sottolineato di aver sempre operato nella correttezza personale, istituzionale e giuridica e ha lasciato la fascia tricolore “decisione difficile, presa per rispetto delle istituzioni e per affrontare il procedimento e dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati”, come da post sulle pagine socia.

La prima donna sindaco di Prato è accusata di aver intrattenuto presunti rapporti corruttivi con l’amico imprenditore Riccardo Matteini Bresci, anche lui indagato per corruzione ma con il rischio di finire in carcere se il giudice delle indagini preliminari accoglierà la richiesta della procura antimafia (lo scorso anno il big del tessile, ex patron del Gruppo Colle, è stato messo ai domiciliari e poi condannato per lo stesso reato).



Il quotidiano Notizie di Prato pubblica le motivazioni delle dimissioni

“Considerata la nota pendenza del procedimento penale che mi vede coinvolta, con la presente, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 267/2000, rassegno le dimissioni dalla carica di sindaco. La decisione è motivata dal profondo rispetto istituzionale che nutro sia verso l’Ente Comune di Prato che verso la magistratura e dalla necessità di affrontare le imminenti fasi giudiziarie con la dovuta serenità, nella piena convinzione di poter dimostrare e documentare la totale estraneità rispetto agli addebiti che mi sono mossi e senza che il contestuale esercizio delle funzioni possa in alcun modo condizionare il confronto con l’Autorità giudiziaria”.

Indagato anche il vicesindaco Fassi

Nella giornata di venerdì 20 è arrivata anche la notizia dell’iscrizione del vicesindaco Simone Faggi nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di false attestazioni al pm. Ora il Comune di Prato sarà commissariato.

(21 giugno 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata