Salute, approvato il programma triennale del centro per la verifica esterna di qualità

di Redazione Toscana

La giunta regionale ha approvato il programma di attività triennale del Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità. “Si tratta di un’eccellenza a livello nazionale” commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che ha proposto la delibera.

Da più di trentacinque anni il centro si occupa della qualità della diagnostica in vitro attraverso l’attività di verifica esterna di qualità, uno degli strumenti più noti e consolidati in tale ambito. Il valore delle attività si riflette nella qualità dei materiali distribuiti, degli esercizi proposti e nella quantità di strutture coinvolte , che conferiscono forza statistica al centro.

“Siamo una delle quattro Regioni in Italia ad avere un proprio centro e negli anni abbiamo costruito accordi di collaborazione per fornire questo tipo di attività ad altre realtà, al di fuori della Toscana, con l’obiettivo di condividere la nostra esperienza, e ottimizzare le risorse che investiamo in questo ambito” spiega l’assessore.

Con l’approvazione della delibera la giunta fornisce gli indirizzi rispetto alle attività da realizzare nel prossimo triennio. L’obiettivo rimane quello di armonizzare i risultati e continuare a diffondere la cultura della qualità analitica. Nello specifico i programmi e le attività si concentreranno sugli studi di fattibilità relativi alla diagnostica diffusa sul territorio, la digitalizzazione dei programmi di verifica, la partecipazione a studi e progetti internazionali oltre ad eventi di formazione per i professionisti.

(13 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata