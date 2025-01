Piogge e temporali, codice arancione sulla Toscana nord-occidentale

di Redazione Toscana

In arrivo una perturbazione atlantica che, dalla serata del 27 gennaio, interesserà soprattutto la parte settentrionale della regione con piogge e temporali.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto emanato i seguenti codici di allerta meteo:

codice arancione sulla Toscana nord occidentale per rischio idrogeologico-idraulico dei corsi d’acqua minori (e per la Lunigiana anche per rischio idraulico dei corsi principali), con validità dalle ore 18 di lunedì 27 alle ore 14 di martedì 28 gennaio;

codice giallo sulla Toscana nord orientale (dal Mugello fino al Casentino) per rischio idrogeologico-idraulico dei corsi d’acqua minori, con validità dalle ore 18 di lunedì 27 alle ore 14 di martedì 28 gennaio;

codice giallo sulla Toscana nord orientale per rischio idraulico dei corsi d’acqua principali, con validità per Romagna-Toscana, Mugello e Casentino dalle ore 18 di lunedì 27 alle ore 14 di martedì 28 gennaio e per la Valtiberina dalla mezzanotte alle 14 di martedì 28 gennaio.

Emesso inoltre un codice giallo per mareggiate (per il tratto di costa centro-settentrionale e isole) dalle 11 alla mezzanotte di domani e uno per vento (costa centro-settentrionale e settori orientali) per tutta la giornata di domani.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

(27 gennaio 2025)

