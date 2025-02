Omaggio al regista Na Hong-jin alla 23ª edizione del Florence Korea Film Fest

di Redazione Cultura

Il regista Na Hong-jin, capofila del genere del “noir coreano” attraverso il suo stile visivo audace e originale, sarà uno degli ospiti della 23° edizione del Florence Korea Film Fest, in programma a Firenze dal 20 al 29 marzo, con un omaggio cinematografico dei suoi film, il primo organizzato in Italia. Il regista incontrerà il pubblico in occasione della proiezione dei suoi film e terrà una masterclass mercoledì 26 marzo al cinema La Compagnia.

I film di Na Hong-jin, classe 1974, sono profondamente radicati nella cultura coreana e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti anche internazionali. Il festival presenta il suo film d’esordio “The Chaser”, un thriller del 2008 proiettato per la prima volta a Cannes e insignito successivamente di diversi premi, tra cui quello per la miglior regia ai Grand Bell Awards. E poi “The Yellow Sea” (2010), un’avvincente escalation di violenza in cui un tassista si imbarca in una missione pericolosa per assassinare un professore. E infine “The Wailing” del 2016, thriller dai risvolti orrorifici che mette al centro della trama un anziano, che appare in un tranquillo villaggio rurale. ll regista attualmente sta lavorando a “Hope” (2025) in fase di post-produzione, un film thriller molto atteso con un cast stellare: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Alicia Vikander e Michael Fassbender.

Continuando a sviluppare progetti diversificati in più generi, Na Hong-Jin ha anche dimostrato le sue capacità come produttore, collaborando con la Thailandia per il film horror “The Medium” (2021).

Il regista si aggiunge agli ospiti annunciati dal festival, come l’attore Hwang Jung-min. Per dieci giorni il festival proporrà al pubblico una selezione di film sudcoreani che spazia dalle sezioni storiche come Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2024; una vetrina del cinema indipendente con la sezione Korean Cinema Today; la selezione di cortometraggi in Corto, Corti! e Webtoon, sui fumetti digitali. Oltre alle proiezioni, il programma prevede masterclass, incontri con gli autori e momenti di approfondimento culturale. Durante il festival saranno presenti, tra gli altri, Lee Jong-pil, regista del film di apertura “Escape”; Choo Chang-min, regista di “Land of Happiness”; Kim Jong-kwan, di “The Killers”; Chung Sun-young, la regista del film di chiusura “A Girl with Closed Eyes”.

Fondato nel 2002 a Firenze, da oltre vent’anni il Florence Korea Film Fest è il punto di riferimento degli appassionati di cinema asiatico, il suo palco è stato calcato da Premi Oscar, Palme d’Oro, Leoni d’Oro ma non solo, ha anche presentato al suo pubblico moltissimi registi esordienti, alcuni dei quali sono poi diventati superstar internazionali. Nel corso degli anni, il festival ha ospitato numerosi registi attori di fama internazionale, consolidando il suo ruolo di ambasciatore culturale tra Corea del Sud e Italia.

La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi e co-diretta dalla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC – Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturale coreano in Italia e KOFA – Korean Film Archive.

Informazioni:

Florence Korea Film Fest

via San Domenico, 101 (Fi)

tlf +39 055 5048516

info@koreafilmfest.com

www.koreafilmfest.com

Cinema La Compagnia tlf +39 055 268451

(6 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata