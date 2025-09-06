Livorno Music Festival: il 7 settembre triplo appuntamento

Nel magico silenzio dell’alba, il Piazzale Cosimo della Fortezza Vecchia si trasforma in un teatro sospeso tra luce e armonia. Il concerto si apre con le atmosfere incantate di Ma Mère l’Oye di Ravel, seguite dalla profondità emotiva della Sonata in sol minore di Debussy, ultima gemma cameristica del compositore. Dall’infanzia evocata dai Jeux d’enfants di Bizet si giunge infine alla luce radiosa della Sonata “Waldstein” di Beethoven, perfetto omaggio musicale al sorgere del sole.
Un viaggio poetico tra sogno, introspezione e vitalità romantica, interpretato dai giovani talenti del LMF.
Programma:
Maurice Ravel – Ma Mère l’Oye per pianoforte a quattro mani
Claude Debussy – Sonata in sol minore L 140 per violino e pianoforte
Georges Bizet – Jeux d’enfants op.22 per pianoforte a quattro mani
Ludwig van Beethoven – Sonata n.21 in do maggiore op.53 “Waldstein” (Aurora) per pianoforte
Giovani talenti del LMF:
Ginevra Gambacciani – violino
Giorgio Barni, Matilde Graziani, Riccardo Maria Ricci, Sara De Santis, Filippo Tenisci, Edoardo Mancini – pianoforte
Domenica 7 settembre, ore 16:30
LIVORNO – Fortezza Vecchia, Sala Ferretti
SORPRESE MUSICALI
Nel cuore della Fortezza Vecchia, la musica sboccia come un incontro inatteso.
I giovani talenti del Livorno Music Festival danno vita a un concerto senza anticipazioni, dove programma e interpreti verranno svelati solo all’inizio della performance.
Un’esperienza di ascolto unica, tra emozione pura, bellezza nascosta e magia condivisa.
Artisti:
Giovani talenti del LMF
Domenica 7 settembre, ore 21:00
LIVORNO – Fortezza Vecchia, Palco della Cisterna
NOTTE GAELICA – WHISKY TRAIL
Per il gran finale del Festival, un concerto che attraversa cinquanta anni di musica dei Whisky Trail, il più celebre gruppo italiano di musica folk celtica.
Nel cuore della notte livornese risuonano echi d’Irlanda: arpe antiche, ballate senza tempo, danze tra brume e memorie.
Guidati dall’arpa evocativa di Stefano Corsi e dalla voce luminosa di Valentina Corsi, i Whisky Trail conducono il pubblico in un viaggio tra poesia e melodia, tra sogno e identità.
Una veglia musicale intensa e sognante, dove ogni nota accende un’emozione.
Programma:
Tradizionali irlandesi, musiche originali di Stefano Corsi, testi di William Butler Yeats e William Blake, suite originali di Lorenzo Greppi e Stefano Corsi.
Artisti:
Whisky Trail
Valentina Corsi – voce, harmonium, bodhrán
Stefano Corsi – arpa celtica, armonica, voce
Vieri Bugli – violino
Paolo Lamuraglia – chitarra elettrica
(6 settembre 2025)
