L’Europa vista dalle nuove generazioni. L’8 gennaio a Firenze nell’ambito del progetto ERASMUS Plus  EU4YOUTH2ACT

Interessante appuntamento l’8 gennaio presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze dove, si svolgerà il dibattito sull’Europa vista dalle nuove generazioni e dai giovani elettori nell’ambito del progetto ERASMUS Plus EU4YOUTH2ACT. L’inizio è fissato per le ore 11.00.

La partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale è il fondamento della democrazia. La mantiene viva e la rafforza nel tempo. Con la consapevolezza e l’esercizio del voto si possono selezionare non solo coloro chi ci rappresenteranno, ma influenzare le decisioni politiche del governo, nonché incoraggiare una cittadinanza consapevole, informata sulle problematiche e di agire di conseguenza. Purtroppo, però, “osserviamo che molti dei nostri coetanei della cosiddetta “Z-generation” si limitano ad una partecipazione passiva agli eventi sociali e politici, delegando ad altri la facoltà di decidere al loro posto, intaccando la vitalità delle democrazie e le sue aspirazioni per il futuro” come da dichiarazioni raccolte dall’organizzazione.

Quali possono essere le i motivi di questo disincanto? Quali aspettative hanno le nuove generazioni verso le istituzioni europee? Come possono seguire in maniera consapevole e partecipare alle decisioni per il loro futuro?

Per rispondere a questi interrogativi che il progetto EU4YOUTH2ACT ha organizzato il dibattito dell’8 Gennaio 2024, promosso dalla Fondazione Toscana Sostenibile (FTS) con il supporto del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze. L’iniziativa che si svolgerà in contemporanea in altri sei paesi europei partner del progetto avrà l’obiettivo di raccogliere informazioni che aiuteranno a sviluppare strumenti rivolti ad avvicinare le nuove generazioni con consapevolezza alle istituzioni europee, al pari della mappatura delle iniziative già iniziata. Un’opportunità inderogabile, un’occasione da non perdere partecipando all’evento.

Informazioni: comunicazione@ftsnet.it | +39 393 191 4422 | www.ftsnet.it/debate.

(2 gennaio 2024)

