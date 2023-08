In arrivo temporali e nubifragi, allerta arancione e gialla in Toscana

E’ previsto un peggioramento delle condizioni meteo e l’arrivo di temporali e nubifragi.

A questo proposito la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso quest’oggi, domenica 27 agosto, dei codici arancione e giallo, differenziati per zone, per temporali forti e rischio idrogeologico.

L’allerta arancione, a partire dalla mezzanotte fino alle 18 del 28 agosto, interessa l’alta Toscana e la fascia costiera fino a tutta la provincia di Livorno isole comprese, ovvero le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Livorno fino all’Elba e sulla parte nord-occidentale della provincia di Pisa. In queste zone sono previsti significativi rovesci di pioggia, localmente abbondanti, con forti temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento che in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi potranno risultare particolarmente violente.

L’allerta gialla, a partire dalle 18 di oggi, riguarda tutto il territorio della Toscana. In questo caso l’intensità dei rovesci si prefigura meno abbondante, ma localmente potranno essere ugualmente copiosi, con grandinate sparse e raffiche di vento. E’ stata inoltre emessa un’allerta arancione per mareggiate dalle 6 di lunedì 28, per l’intera giornata, sulla costa a Sud di Piombino e sull’Arcipelago. Infine, per quanto riguarda il rischio vento, in particolare, la sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla su tutto il territorio regionale.

(27 agosto 2023)

