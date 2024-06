Ilaria Salis è libera, tolto il braccialetto elettronico

Ilaria Salis è libera. Le sono stati revocati gli arresti domiciliari dopo l’elezione al parlamento europeo, le è stato tolto il braccialetto elettronico e potrà tornare in Italia. Lo ha deciso il tribunale di Budapest. Lo scrive l’AGI citando i legali italiani Mauro Straini ed Eugenio Losco. La richiesta di scarcerazione era stata presentata dal suo avvocato ungherese Gyorgy Magyar subito dopo la sua elezione come eurodeputata con Avs. L’On. Ilaria Salis, 39enne, è accusata in Ungheria di lesioni pluriaggravate per la sua presunta partecipazione negli scontri del 10 febbraio 2023 a Budapest con i neonazisti europei alla vigilia del “Tag der Ehre”. (14 giugno 2024) ©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata