Il Tony Award Stefano Massini e Corrado Formigli da Piazzapulita in “Titanic” per l’Estate in Fortezza 2024

Eventi climatici senza precedenti si stanno abbattendo sul pianeta terra, gridando un’emergenza che non è più negabile. Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai abbatte record anno dopo anno, in una vera e propria escalation.

Mercoledì 17 luglio ore 21 il Tony Award Stefano Massini e Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita dal 2011, portano sul palco dell’Estate in Fortezza 2024 “Titanic”, spettacolo che stila le dieci regole per salvarci dal naufragio creando l’occasione per un incontro tra diversi linguaggi, ovvero giornalismo, storytelling e musica. Ad accompagnare il duo l’orchestrina che continua a suonare mentre il pianeta affonda, composta da Tazio Aprile alle tastiere, Luca “Roccia” Baldini al basso, Massimo Ferri alla chitarra e al bouzouki e Mariel Tahiraj al violino. Estate in Fortezza 2024 è a cura di Fondazione Guido D’Arezzo presieduta dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, con la collaborazione di Comune di Arezzo, Officine della Cultura, Teatro Verdi Montecatini, La Filostoccola e Mengo Music Fest (biglietti in vendita su circuito Ticketone e www.discoverarezzo.com).

Dopo aver varcato il traguardo di oltre 200 puntate insieme a Piazzapulita, Corrado Formigli e Stefano Massini salgono adesso insieme sui palchi teatrali con Titanic, spettacolo dal vivo che in modo nuovo, fra narrazione, giornalismo e musica, tenta di accendere una luce, smuovere sensibilità e stimolare reazioni sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata. Titanic è coprodotto da Savà Produzioni Creative e Officine della Cultura insieme a Sistema Peccioli in collaborazione con Smart Festival. In una sorta di collegamento ideale fra i temi trattati e il territorio, lo spettacolo ha debuttato proprio a Peccioli, virtuoso comune toscano da sempre sensibile alla qualità della vita e alla sostenibilità ambientale. Nel Comune è infatti presente un impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti, che trasforma i rifiuti in energia rinnovabile e al cui interno possiamo ammirare numerose opere d’arte contemporanea e l’anfiteatro Triangolo Verde che ospita eventi culturali, convegni, sfilate di moda e concerti.



Corrado Formigli conduce Piazzapulita su La7 dal 2011. Dal 2024 co-conduce anche il nuovo programma di inchieste di La7 100minuti. Nell’ottobre del 2014 è stato il primo giornalista italiano a entrare a Kobane durante l’assedio dello Stato islamico. Da inviato ha coperto i principali fatti nazionali e internazionali per Rai, Mediaset, Sky tg24 e La7. Ha cominciato a fare il giornalista nella redazione di Paese Sera a Firenze, ha scritto sul Manifesto di cultura, spettacoli e politica. Lavora in televisione dal 1994. Ha vinto due edizioni del premio Ilaria Alpi, nel ’98 e ’99, con reportage sul terrorismo in Algeria e l’apartheid in Sudafrica. Nel 2016 ha ricevuto il premio giornalistico Mario Francese e il premio Kapuscinski. Nel 2017 ha ricevuto il premio Luchetta “Testimoni della Storia”. Ha scritto “Impresa impossibile: storie di italiani che hanno combattuto e vinto la crisi” (Mondadori) e “Il falso nemico. Perché non sconfiggiamo il Califfato nero ” (Rizzoli). La realtà è la sua passione.

Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore, unico autore italiano ad aver vinto un ‘Tony Award’, premio Oscar del teatro americano. Compositore e “scompositore” di parole e di storie, con il tratto consueto del suo narrare Massini emoziona e fa riflettere, ironico e spiazzante dà voce al nostro presente e ai nostri stati d’animo. I suoi testi sono tradotti in più di 30 lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie-Française, dalla Cina alla Corea, dal Sud Africa al Cile, l’Iran, l’Australia. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi televisivi, come Ricomincio da Rai 3 e il suo recente Riserva Indiana su Rai3. Ha ricevuto alcuni dei massimi premi in Europa (Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger, premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix “Meilleur Auteur Vivant Les Cyranos 2023”). Dal 2016 collabora con il quotidiano la Repubblica non solo come editorialista e critico letterario ma anche con la rubrica settimanale Manuale di Sopravvivenza. Il Financial Times gli ha recentemente dedicato un’ampia intervista-ritratto uscita nei 5 continenti. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 assieme a Paolo Jannacci con la canzone “L’uomo nel lampo” sulle morti sul lavoro ha segnato uno dei picchi di ascolto della serata.

(15 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata