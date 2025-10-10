Pubblicità
15.4 C
Roma
12.9 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

6 minuti fa
HomeLivorno EventiHarborea, la quattordicesima edizione si terrà ad aprile 2026

Harborea, la quattordicesima edizione si terrà ad aprile 2026

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
1
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Chiusa la Leopolda, alcune delle proposte arriveranno in Parlamento
Articolo successivo
Chiusa la campagna elettorale del PD Livorno con il candidato Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Emiliano Fossi e Laura Boldrini a sostegno di Franchi, Grieco e Bonciani

La quattordicesima edizione di Harborea – Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare,
inizialmente prevista per ottobre 2025, cambia data e si sposta alla primavera del 2026, nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile, sempre nella splendida cornice del Parco di Villa Mimbelli a Livorno.

Una decisione importante, frutto di riflessioni maturate nel tempo e dell’ascolto delle numerose proposte ricevute da visitatori, espositori e appassionati che ci hanno spronati a raccogliere la sfida del cambiamento, trasformando non solo la collocazione in calendario, ma anche il format stesso della manifestazione che punterà a offrire uno spazio ancora più ricco e diversificato. La nuova edizione sarà l’occasione per apprezzare l’esplosione dei colori, dei profumi delle fioriture primaverili e il magico mondo dei giardini, raccontati in tutte le loro sfaccettature: dalla botanica all’arte del paesaggio.

Negli anni, questa manifestazione ha saputo creare un appuntamento cittadino sempre più atteso che ha contribuito alla crescita per l’attenzione, per l’amore della natura e per il rispetto per il territorio, unendo natura, cultura e tradizione in un contesto urbano che guarda con sempre maggiore interesse alla sostenibilità e alla cura del territorio. L’appuntamento è quindi per aprile 2026, per riscoprire insieme la magia dei giardini in fiore e le tante novità che arricchiranno questa nuova edizione di Harborea. Aggiornamenti e anticipazioni: www.harborea.com.

 

 

 

(10 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Chiusa la Leopolda, alcune delle proposte arriveranno in Parlamento
Articolo successivo
Chiusa la campagna elettorale del PD Livorno con il candidato Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Emiliano Fossi e Laura Boldrini a sostegno di Franchi, Grieco e Bonciani
Firenze
cielo sereno
15.6 ° C
16.8 °
15.6 °
92 %
1.5kmh
2 %
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
25 °
Mar
24 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Chiusa la campagna elettorale del PD Livorno con il candidato Presidente...

Livorno Politica

Chiusa la Leopolda, alcune delle proposte arriveranno in Parlamento

Firenze Politica