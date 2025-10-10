Harborea, la quattordicesima edizione si terrà ad aprile 2026

La quattordicesima edizione di Harborea – Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare,

inizialmente prevista per ottobre 2025, cambia data e si sposta alla primavera del 2026, nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile, sempre nella splendida cornice del Parco di Villa Mimbelli a Livorno.

Una decisione importante, frutto di riflessioni maturate nel tempo e dell’ascolto delle numerose proposte ricevute da visitatori, espositori e appassionati che ci hanno spronati a raccogliere la sfida del cambiamento, trasformando non solo la collocazione in calendario, ma anche il format stesso della manifestazione che punterà a offrire uno spazio ancora più ricco e diversificato. La nuova edizione sarà l’occasione per apprezzare l’esplosione dei colori, dei profumi delle fioriture primaverili e il magico mondo dei giardini, raccontati in tutte le loro sfaccettature: dalla botanica all’arte del paesaggio.

Negli anni, questa manifestazione ha saputo creare un appuntamento cittadino sempre più atteso che ha contribuito alla crescita per l’attenzione, per l’amore della natura e per il rispetto per il territorio, unendo natura, cultura e tradizione in un contesto urbano che guarda con sempre maggiore interesse alla sostenibilità e alla cura del territorio. L’appuntamento è quindi per aprile 2026, per riscoprire insieme la magia dei giardini in fiore e le tante novità che arricchiranno questa nuova edizione di Harborea. Aggiornamenti e anticipazioni: www.harborea.com.

(10 ottobre 2025)

