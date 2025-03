Geografie e Storie di Donne: cinque microbiografie

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, 5 micro-biografie di donne animeranno i Social con le loro storie di vita. Sono donne che hanno lasciato una traccia nella storia di Firenze e che hanno ricevuto dalla città una menzione: Firenze ha dedicato loro vie, sale, targhe e luoghi. La scelta del video social non è stata casuale. Attualmente è il formato, il cui linguaggio incide di più stimolando curiosità e interesse anche in un pubblico giovane.

Le 5 video-biografie sono dedicate a Barsene Conti, Anna Banti, Oriana Fallaci, Laura Orvieto e Margherita Hack: dalla prima donna fiorentina che ha proclamato uno sciopero in Toscana, Barsene Conti a Margherita Hack che ci ha lasciato un’eredità di scienziata, ma anche di amante della natura.

Il progetto ideato dall’associazione culturale L’Erba Canta è stato realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze. Si tratta di un lavoro creato da Cecilia Gallia e Cristina Michieli in collaborazione con Nicola Fontana che ha curato la scelta musicale.

L’associazione L’Erba Canta dal 2022 con la pubblicazione della mappa toponomastica “Firenze delle Donne e le Donne a Firenze”, propone trekking urbani che invitano a vivere l’esperienza del camminare con uno sguardo a quelle strade e piazze intitolate alle donne.

Le memorie dei luoghi e delle storie di vita contribuiscono a costruire la nostra identità personale e sociale, e consegnano a noi abitanti di oggi e di domani un’eredità storico-culturale formativa.

(2 marzo 2025)

