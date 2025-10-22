Pubblicità
16.9 C
Roma
11.6 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

30 minuti fa
HomeNotizieContributo straordinario della Regione Toscana alla Fondazione Festival Pucciniano

Contributo straordinario della Regione Toscana alla Fondazione Festival Pucciniano

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
8
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
“La decolonizzazione della mente. Schermi ribelli”, incontri fino al 12 dicembre
Articolo successivo
Antiriciclaggio: commercialisti e Guardia di Finanza insieme quali sentinelle di legalità

di Redazione FI

Un contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano perché possa estinguere i mutui contratti per la realizzazione del Gran Teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini. Lo ha deciso la Giunta regionale disciplinando le modalità e le condizioni di erogazione in una apposita delibera appena approvata.

“Con questo contributo straordinario la Regione Toscana conferma il suo impegno per la cultura e per uno dei più importanti patrimoni artistici e musicali della nostra regione”, ha commentato il presidente Eugenio Giani. “Il Gran Teatro Giacomo Puccini e il Parco della musica e della scultura a Torre del Lago rappresentano non solo un luogo di eccellenza per la musica lirica, ma anche un simbolo di attrattività culturale e turistica per tutto il territorio. Sostenere la Fondazione significa investire sul valore della cultura, sulla formazione, sul lavoro e sulla capacità della Toscana di essere un punto di riferimento internazionale per l’arte e la musica”.

L’iniziativa rientra nell’adempimento dell’articolo 55 della legge regionale n. 45 del 2025 e prevede l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Toscana e Fondazione Festival Pucciniano, che dettaglia le modalità operative e i tempi di erogazione delle risorse.
Il contributo complessivo ammonta a 1.093.529 euro suddiviso in due tranche, una di 660.000 euro nell’anno 2025 e la seconda di 433.529 euro nell’anno 2026.

A garantire la corretta gestione e il controllo dei fondi sarà Sviluppo Toscana S.p.A.

 

 

 

(22 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
“La decolonizzazione della mente. Schermi ribelli”, incontri fino al 12 dicembre
Articolo successivo
Antiriciclaggio: commercialisti e Guardia di Finanza insieme quali sentinelle di legalità
Firenze
pioggerella
15.8 ° C
16.7 °
15.5 °
96 %
1kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
17 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Antiriciclaggio: commercialisti e Guardia di Finanza insieme quali sentinelle di legalità

Arezzo

“La decolonizzazione della mente. Schermi ribelli”, incontri fino al 12 dicembre

Firenze Cultura