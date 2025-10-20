“La decolonizzazione della mente. Schermi ribelli”, incontri fino al 12 dicembre

“La decolonizzazione della mente. Schermi ribelli: il cinema africano contro l’immaginario coloniale” è il titolo dell’incontro con la scrittrice e ricercatrice di letteratura postcoloniale Marcela Magalhães de Paula che si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 17,30 presso la Biblioteca delle Oblate – Sala Joyce Lussu, via dell’Oriuolo, 24, Firenze con gli interventi di Maria de Sousa, John Hammond e Matias Mesquita.

“La decolonizzazione della mente. Schermi ribelli” esplora il ruolo del cinema africano nella lotta contro l’eredità culturale del colonialismo. I registi africani e afroeuropei, attraverso le loro opere, si oppongono agli stereotipi imposti dall’immaginario coloniale occidentale, proponendo nuovi linguaggi visivi e racconti che restituiscono dignità, complessità e autonomia alle identità africane. Il cinema diventa così uno strumento di resistenza culturale e di emancipazione intellettuale.

L’iniziativa è promossa da Kibaka Njinga Mbande APS, Elimu, Afrobrix.

Prossimi appuntamenti il 7 novembre alle 17,30 al Centro Missionari Comboniani, via Giovanni Aldini, 2 Firenze, con la presentazione del libro “Il Primato del Reale nell’Epistemologia di Amo Afer” di Mahougnon Venance Sinsin.

Venerdì 28 novembre ore 17,30 al Centro Missionari Comboniani, via Giovanni Aldini, 2 Firenze con la presentazione del libro “Il viaggio di Aïssata” di Diye Ndiaye (Giuliano Ladolfi Editore 2025).

Venerdì 12 dicembre ore 17,30 al Centro Missionari Comboniani, via Giovanni Aldini, 2 Firenze, si terrà invece la presentazione del libro “Stephen Bantu Biko”, di Sara Carbone (Marsilio Editori 2025).

(20 ottobre 2025)

