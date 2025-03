Anche la First Cisl Arezzo a congresso. Federico Vannucci eletto nuovo Segretario del sindacato che segue il mondo bancario e assicurativo

Nell’ambito degli appuntamenti congressuali, anche First Cisl Arezzo, il sindacato che si occupa di banche, riscossioni, assicurazioni e Authority ha riunito il proprio gruppo per eleggere la nuova Segreteria.

Giuseppe Pugliese, che ha guidato la First Cisl di Arezzo per 12 anni, ha passato il testimone a Federico Vannucci. Pugliese continuerà a portare il proprio contributo all’interno del sindacato, dal momento che resterà all’interno della segreteria della Unione Sindacale provinciale, al fianco Segretario Generale Mauro Cerofolini e di Ilaria Paoletti.

Il Congresso First di Arezzo ha così rinnovato completamente la sua segreteria ed ha eletto Segretario Generale Federico Vannucci. Ad affiancarlo ci saranno Damiana La Rosa ed Alfredo Cruciani.

Federico Vannucci, 50 anni, è iscritto alla Cisl dal 2000, prima in Fiba poi in First. Vannucci svolge attività sindacale da 16 anni, come Rsa Unicredit Arezzo e Coordinatore Territoriale Unicredit dal 2010, ha ricoperto poi il ruolo di RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) per Unicredit Toscana dal 2019;. Da 3 anni fa parte della funzione comunicazione del gruppo Unicredit e, sempre da 3 anni, è il portavoce dei coordinatori territoriali First-Cisl del centro nord (Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria).

“La nuova segreteria Territoriale First Cisl di Arezzo dovrà proseguire in continuità con quanto fatto da quella uscente – ha sottolineato il neo Segretario Vannucci – prendendo spunto dal titolo del manifesto del 3° Congresso Provinciale First Cisl “Il Coraggio della Partecipazione”. Sarà determinante promuovere la partecipazione ad ogni livello e in ogni sua declinazione possibile, investire sulla formazione dei dirigenti sindacali, ricercare giovani lavoratrici/tori da far avvicinare al sindacato, operando sempre sinergicamente sia con le strutture sindacali verticali che con quelle orizzontali e con la confederazione. Il tutto per cercare di dare risposte concrete nel presente cercando non solo di interpretare, ma anche di orientare il futuro dei prossimi 4 anni della comunità delle lavoratrici e dei lavoratori bancari ed assicurativi della provincia di Arezzo”.

(2 marzo 2025)

