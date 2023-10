Viareggio. Revoca dell’Amministratore Unico di SEA Ambiente spa: una mozione delle liste di maggioranza

Maggioranza compatta in difesa della consistenza patrimoniale di Sea Ambiente Spa e dell’operato dell’Amministratore unico della società Fabrizio Miracolo. I consiglieri comunali della Lista Blu, Viareggio Dem, Giovani per Viareggio e Progetto per Viareggio, hanno infatti presentato una mozione, già aggiunta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, che chiede conto delle decisioni del CdA di Reti Ambiente Spa. Condotte che, scrivono i consiglieri, “perpetrano una gravissima violazione delle prerogative del Comune di Viareggio, mettendo in atto una plateale illegittimità normativa”.

“Reti Ambiente spa è strutturata secondo il modello in house providing – spiegano i consiglieri -: è la capogruppo di un insieme di società operative locali (SOL) controllate integralmente e anch’esse in house providing, sulle quali i Comuni che ne ricevono le prestazioni di servizio possono esercitare il controllo analogo. Nel luglio 2017 il Comune di Viareggio ha conferito, in Reti Ambiente spa, Sea Ambiente spa, il cui capitale sociale è quindi detenuto ad oggi al 100% dalla Società RetiAmbiente S.p.A. che ne esercita l’attività di direzione e coordinamento. Per effetto di tale conferimento il Comune di Viareggio è attualmente il terzo Comune socio per quote di Reti Ambiente spa.

Sea Ambiente spa svolge il servizio esclusivamente nella Città di Viareggio quale SOL di Reti Ambiente spa e ha sempre chiuso i bilanci in utile, senza chiedere ristori alla controllante Reti Ambiente Spa. E’ evidente quindi, secondo i consiglieri, che “il Comune di Viareggio deve poter aver assicurato il controllo analogo sulla propria SOL, sia per i presupposti di legge che legittimano e giustificano l’affidamento in house providing a Reti Ambiente Spa, sia dallo statuto della stessa società. E la designazione degli amministratori della SOL è uno degli strumenti principali per assicurare l’esercizio del controllo analogo da parte del singolo Comune che riceve il servizio”.

“Preso atto – continuano – che Reti Ambiente Spa, si è determinata a revocare l’amministratore unico di Sea Ambiente, non solo senza coinvolgere nella decisione il Comitato Ristretto per il controllo analogo, ma addirittura contro la volontà del Comune di Viareggio, se ne deduce che il controllo analogo del Comune di Viareggio sia venuto meno”.

Non solo: “le motivazioni per la revoca risiederebbero unicamente nel dissenso manifestato in relazione alla sottoscrizione di una transazione che si rivela non solo inopportuna e ampiamente illegittima, ma anche assolutamente antieconomica per Sea e per il Comune di Viareggio”.

La mozione si conclude impegnando il sindaco e la giunta a “farsi carico di ogni atto diretto e conseguente affinché vengano rispettati i patti sottoscritti e le prerogative degli Enti locali soci di Reti Ambiente Spa, in particolare in questa assurda vicenda del Comune di Viareggio” e “ad attivarsi a difesa della legittima posizione assunta dall’amministratore unico, in ragione del grave danno economico che deriverebbe nel caso di sottoscrizione dell’ipotesi transattiva proposta, come chiaramente sottolineato dagli organi di controllo interno della Sol e dei legali opportunamente interessati per i pareri e le valutazioni del caso”.

(17 ottobre 2023)

