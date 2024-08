Federazione PD Livorno. Referendum abrogativo contro l’Autonomia Differenziata

La Federazione del Partito Democratico di Livorno prosegue l’Estate Militante 2024 con la raccolta delle sottoscrizioni nei gazebo per l’abrogazione della legge sull’Autonomia Differenziata. Il coordinamento per il Partito Democratico del territorio è gestito dalla nostra Federazione, mentre l’organizzazione è affidata alle sei Unioni Comunali (Livorno, Collesalvetti, Rosignano M.mo, Cecina, Castagneto Carducci e Bibbona). Chiunque desideri sottoscrivere in formato cartaceo può rivolgersi al segretario dell’Unione Comunale di riferimento, al segretario del Circolo più vicino oppure recarsi presso la sede della Federazione di Livorno, in via Donnini, in orario di apertura (lun – merc – ven ore 9 / 13 e mart – giov ore 15 / 19). Il calendario dei gazebo organizzati, in continuo aggiornamento, è disponibile sul nostro sito ufficiale https://www.pdlivorno.it/ sezione InCalendario > Google Calendar.

Il Partito Democratico ricordiamo che è tra i firmatari del Comitato Referendario Contro l’Autonomia Differenziata, insieme, tra gli altri, a CGIL, UIL, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Arci, CNCA, Rete dei Numeri Pari, Libera, ANPI e Legambiente. Maggiori informazioni sono disponibili su questa pagina. La nostra Federazione ha fin da subito aderito alle attività del Comitato Referendario locale istituito dalla CGIL provinciale.

Questa legge rischia di frammentare il Paese, aumentando le diseguaglianze territoriali e compromettendo servizi essenziali come sanità e istruzione. Vi invitiamo a unirvi alla mobilitazione: firmate anche voi nei gazebo (oppure online) per difendere l’unità nazionale e contrastare una riforma che minaccia di dividere l’Italia.

Sebbene il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata abbia già raggiunto il quorum necessario in pochi giorni, riteniamo fondamentale continuare a informare la popolazione sui rischi che stiamo correndo.

Ricordiamo che è possibile sottoscrivere sia per il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata sia per la proposta di legge di iniziativa popolare per istituire il salario minimo, anche online utilizzando CIE o SPID.

Così un comunicato stampa del PD Livorno.

(20 agosto 2024)

