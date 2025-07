Toscana Classica, clarinetto protagonista nel secolare Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi

Aveva diciassette anni Gioachino Rossini quando compose le “Variazioni per clarinetto e orchestra”, ultimo saggio di uno studente pronto a metter penna al servizio di grandi voci e palcoscenici prestigiosi. E poco più grande era Gaetano Donizetti quando diede forma al “Concertino per clarinetto e archi”.

Pagine note della letteratura clarinettistica, perfette per esaltare le doti di Gregorio Del Vecchio, giovane talento di questo strumento e solista nel doppio concerto con cui l’Orchestra Toscana Classica approda nel meraviglioso Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi, giovedì 3 e venerdì 4 luglio (ore 21).

Sul podio salirà Biagio Ilacqua, altra giovane eccellenza della classica formatasi nei Conservatori di Reggio Calabria e di Palermo, per poi approfondire gli studi con Piero Bellugi, Deian Pavlov e Laszlo Marosi. Alla direzione d’orchestra, Ilacqua affianca un’intensa attività concertistica al pianoforte, sia come solista, sia in formazioni da camera.

Biglietto 20 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell'Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via WhatsApp.

In attività dal 1998, Toscana Classica è l'associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l'attività professionale di giovani musicisti, cantanti ed ensemble musicali.

La stagione 2025 di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Rotary Club Firenze Ovest, Crossmedia Group, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.

Programma concerti

G. Donizetti Concertino per clarinetto e archi

G. Rossini Variazioni in do maggiore per clarinetto e orchestra

F.J. Haydn Sinfonia n. 45 in fa diesis minore “Abschieds-symphonie” (Sinfonia degli addii)

Giovedì 3 e venerdì 4 luglio 2025 – ore 21

Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi – via de' Ginori, 2 – Firenze

ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA

Direttore BIAGIO ILACQUA

Clarinetto GREGORIO DEL VECCHIO

Musiche di G. Donizetti, G. Rossini, F.J. Haydn

(2 luglio 2025)

