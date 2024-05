Pistoia. Alienazione di 3 immobili di proprietà comunale: fino all’11 giugno è possibile presentare le offerte di acquisto

C’è tempo fino a martedì 11 giugno per presentare le offerte di acquisto di tre fabbricati comunali. Eccoli in dettaglio.

Lotto n. 83: Villino Desii in via Desideri n. 2, terratetto di civile abitazione con superficie lorda complessiva di circa 300 metri quadrati, oltre rimessa e corte pertinenziale, da ristrutturare.

Lotto n. 109: locale magazzino in località Case Marconi di superficie commerciale stimata in 40 metri quadrati, da ristrutturare.

Lotto n. 115: ex lavatoio in località Le Querci, lungo via della Capanna, con superficie lorda di circa 18 metri quadrati e una resede di pertinenza di 38 metri quadrati, da ristrutturare.

Le offerte per l’acquisto dei fabbricati dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 dell’11 giugno 2024, in un plico sigillato. L’asta pubblica per i singoli lotti si terrà sempre il giorno martedì 11 giugno alle 15 nella sala Gonfalone del Palazzo comunale. La documentazione può essere visionata sul sito internet dell’Amministrazione, alla pagina https://www.comune.pistoia.it/il-comune/bandi-alienazioni-immobiliari oppure è possibile prendere un appuntamento con l’ufficio lavori pubblici e patrimonio ai numeri 0573 371271, 371555. I soggetti interessati all’acquisto potranno richiedere un sopralluogo, prima di presentare l’offerta, su appuntamento, contattando il servizio lavori pubblici e patrimonio.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di tipo tecnico è possibile chiamare Alessio Bartolozzi al numero 0573 371555, mail a.bartolozzi@comune.pistoia.it oppure Sandra Orlandini al numero 0573 371271, mail s.orlandini@comune.pistoia.it . Per la parte amministrativa rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante ai numeri 0573 371300 oppure 0573 371282, email a.andreini@comune.pistoia.it ; g.gavioli@comune.pistoia.it .

Informa un comunicato stampa del Comune di Pistoia.

(29 maggio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata