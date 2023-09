“LidOdissea” di Berardi e Casolari in scena al Teatro Goldoni di Firenze il 16 settembre

Ulisse, Penelope e Telemaco sono una famiglia in vacanza al mare. Tra flashback e flashforward, rivivono e raccontano il loro viaggio mitologico, trasformandolo in un percorso interiore, tra limiti, difficoltà e paradossi della società contemporanea…. Un’Odissea 2.0. Anzi, una “LidOdissea”, quella che Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari presenteranno sabato 16 settembre al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito di AvampostiTeatro Festival organizzato dal Teatro delle Donne.

“LidOdissea” parte dallo studio e dall’analisi dell’Odissea omerica – dei personaggi, delle dinamiche e delle tematiche presenti – per riscrivere una nuova storia. Una drammaturgia originale, che prosegue e approfondisce la riflessione sulla società contemporanea già attuata in opere precedenti, come “Amleto take away” e “In fondo agli occhi” (con la regia di César Brie).

Un affresco del vuoto dorato in cui siamo immersi, dove anche quei problemi che un tempo erano considerati appannaggio delle giovani generazioni si sono estesi a fasce d’età che arrivano fino ai 50/60 anni: una macro-generazione “schiacciata” tra i cliché del contemporaneo, accomunata da senso di impotenza, inadeguatezza, impossibilità a superare o a raggiungere gli obiettivi imposti dalla società della performance, nella quale tutti siamo immersi.

In questo mondo dove ogni azione è performante, dove le parole d’ordine sono efficacia ed efficienza, dove l’errore umano è sempre una colpa, i protagonisti rievocano incontri con stravaganti personaggi, episodi esilaranti e tragici, situazioni paradossali e grottesche. Quattro personaggi alle prese con tutta la loro inadeguatezza nei confronti del mondo contemporaneo.

In scena con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, Ludovico D’agostino e Silvia Zaru. Testo e regia Berardi Casolari, in collaborazione con Cesar Brie, assistente Alice Merola. Spettacolo nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Produzione IGS APS, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, Manifatture Teatrali Milanesi – MTM Teatro, Accademia Perduta – Romagna Teatri SCRL, Comune di Bassano del Grappa. Con il sostegno del MiC – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO, Teatro dei Venti e del Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), Comune di Sansepolcro.

Domenica 17 settembre Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari proporranno un seminario drammaturgico, sempre al Teatro Goldoni di Firenze, dalle ore 10 alle 16. Per informazioni e iscrizioni tel. 055.2776393 – teatro.donne@libero.it.

AVAMPOSTI TEATROFESTIVAL – “Streghe” è il tema di Avamposti TeatroFestival 023 organizzato dal Teatro delle Donne. In programma fino a dicembre 2023, Avamposti si conferma vetrina della nuova drammaturgia e del teatro contemporaneo, con spazio a giovani autrici/autori. 14 gli spettacoli in scena a Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino, tra cui le prime assolute di “Lo straordinario dell’ordinario”, “Witch is”, “Conversations After Sex” e “Arlecchino servitore del prodotto interno lordo”. Programma completo, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 055.2776393 – teatro.donne@libero.it).

Sabato 16 settembre 2023 – ore 21

Teatro Goldoni – via Santa Maria, 15 – Firenze

Compagnia Berardi Casolari

LidOdissea

Testo e regia Berardi Casolari

Con la collaborazione di Cesar Brie, assistente Alice Merola

Con GIANFRANCO BERARDI, GABRIELLA CASOLARI,

LUDOVICO D’AGOSTINO, SILVIA ZARU

(14 settembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata