Anche la Soka Gakkai Italia ai funerali di Papa Bergoglio

“Papa Francesco è stato un esempio di compassione, umiltà e forte impegno per il disarmo globale, per la pace e per un mondo più equo e giusto” ha affermato nel messaggio di cordoglio inviato alla Santa Sede nei giorni scorsi il presidente dell’Istituto Buddista Italiano Alberto Aprea.

In un clima di profonda commozione e raccoglimento, si sono svolti oggi i funerali di Papa Francesco, alla presenza di capi di Stato, leader religiosi e migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo. Tra le autorità religiose presenti anche il Presidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai Alberto Aprea, che ha voluto rendere omaggio alla memoria del Santo Padre, testimoniando il profondo rispetto e l’impegno condiviso per la pace e il dialogo tra fedi.

Dal Giappone è arrivato anche il messaggio di cordoglio del presidente della Soka Gakkai, Minoru Harada, ha inviato un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco con il quale si era recentemente incontrato in Vaticano.

“Sua Santità si è prodigato instancabilmente per la pace e la felicità dell’umanità e per proteggere l’ambiente globale che sostiene tutta la vita – si legge nel messaggio, citato dall’organo ufficiale dell’organizzazione Il Nuovo Rinascimento – Il Papa ha incarnato i valori della solidarietà popolare e della pace non solo per la comunità cattolica mondiale, ma per tutte le persone di buona volontà”.

(26 aprile 2025)

