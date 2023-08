Il Comune ha pubblicato un bando per arricchire il calendario di iniziative in programma nelle festività natalizie

Potenziare l’offerta e la promozione di iniziative in programma nelle festività natalizie per valorizzare Pistoia, le sue bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche insieme alle sue eccellenze in campo enogastronomico con l’obiettivo di promuovere turismo e cultura. E’ questo l’obiettivo del bando pubblicato dal Comune di Pistoia finalizzato a raccogliere proposte progettuali realizzate da soggetti pubblici e/o privati nel contesto della manifestazione denominata “Pistoia città del Natale”.

Il vincitore del bando riceverà dal Comune 50.000 euro di contributo.

“Si tratta di una importante novità – evidenzia l’assessore allo sviluppo economico Gabriele Sgueglia –: per la prima volta il Comune ha realizzato un bando per arricchire il cartellone di iniziative già presenti sul territorio e rendere così Pistoia ancora più accogliente e attrattiva anche per i turisti nel periodo di Natale. Tutto questo sarà possibile anche grazie a un piano di comunicazione da parte del vincitore del bando per promuovere le iniziative pistoiesi a livello nazionale. Per questo l’indirizzo dell’Amministrazione è di cercare soggetti organizzatori con idee di valore per accrescere l’attrattività della città che, in occasione delle festività, offre ai pistoiesi ma anche ai sempre più numerosi turisti, la magia del Natale implementando le iniziative già presenti nella programmazione annuale. Mi auguro che siano presentate proposte creative e interessanti”.

Nel bando la proposta progettuale dovrà descrivere in maniera puntuale le iniziative che si intendono realizzare, fra le quali l’organizzazione di attività ludiche per bambini, un mercatino natalizio con offerta di prodotti commerciali, artigianali e delizie enogastronomiche, che valorizzino anche le produzioni del territorio. Il bando chiede anche di individuare allestimenti scenografici diffusi nel centro storico che esaltino i beni culturali e le tipicità pistoiesi comprensivi del tradizionale albero di Natale illuminato in piazza Duomo.

I soggetti che possono presentare la domanda sono Enti, Associazioni, Consorzi, Comitati, Imprese, Istituzioni, singolarmente o associate anche in A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) in possesso dei requisiti di ordine generale per stipulare contratti pubblici. Inoltre è per gli Enti del terzo settore è necessaria l’iscrizione ad albi e registri pubblici previsti dalla legge e la proposta progettuale deve essere coerente con l’attività del soggetto proponente.

Le proposte potranno pervenire anche da soggetti temporaneamente raggruppati. In questo caso i requisiti presenti nel bando devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dal Comune insieme alla documentazione richiesta, dovrà essere inviata al Servizio Sviluppo Economico e Demografici, pena esclusione, entro e non oltre il 6 settembre 2023, esclusivamente in modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.pistoia@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto “Proposta progettuale avviso “Pistoia Città del Natale”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Agata Geraci scrivendo all’indirizzo email a.geraci@comune.pistoia.it entro il 1° settembre. I quesiti dovranno riportare nell’oggetto della e-mail la dicitura: Proposta progettuale avviso “Pistoia Città del Natale”. L’avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati all’Albo Pretorio online e sul sito https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi.

(23 agosto 2023)

