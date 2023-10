Il Comune di Monsummano Terme a sostegno della Giornata Mondiale per la Salute Mentale

Nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, il Comune di Monsummano Terme è illuminato di verde. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di aderire all’iniziativa a sostegno della Giornata Mondiale per la Salute Mentale.

L’appello arriva dall’associazione Albatros Odv, realtà che da anni opera nel settore, per ricordare a tutti i cittadini di quanto sia attuale e presente questo tipo di problema nella nostra società. Ogni anno il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute mentale, promuove l’ iniziativa “L’Italia e la Toscana si illuminano di verde” per dare visibilità a tale malattia. Richiesta alla quale il Comune di Monsummano ha aderito con gioia.

Simona De Caro, sindaca di Monsummano Terme, dichiara: “Abbiamo risposto immediatamente in modo positivo alla richiesta arrivata da Rita Gargiulo, Presidente dell’associazione Albatros Odv. E’ fondamentale che gli enti pubblici diano supporto alle associazioni nelle iniziative di sensibilizzazione, utili per mettere a conoscenza i cittadini di realtà complesse nelle quali le famiglie non devono sentirsi da sole e offrire, inoltre, spunti di riflessione”.

(10 ottobre 2023)

