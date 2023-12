Giovanisì, a Viareggio 300 studenti con la Task Force di Lucca per il percorso partecipativo

Sarà un evento con oltre 300 studentesse e studenti al Teatro Jenco di Viareggio (via Menini 51) a concludere il lavoro di ascolto e confronto con i loro coetanei svolto dal gruppo lucchese della Task Force per la partecipazione giovanile di Giovanisì.

Venerdì prossimo 22 dicembre, dalle 9 alle 11, è in programma “Siete Presente. Giovani protagonisti del cambiamento”, format partecipativo inaugurato nel 2021 con l’appuntamento organizzato a San Rossore per i 10 anni di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e proseguito nel 2022 con un viaggio sul territorio toscano con i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori.

Saranno due ore di formazione e informazione, pensate direttamente dai membri della task force, con ragazze e ragazzi di 5 scuole con l’obiettivo di tirare le fila del tour compiuto negli ultimi mesi attraverso gli istituti della provincia. Al centro ci saranno le opportunità di Giovanisì oltre che un focus sulla rappresentanza studentesca.

(18 dicembre 2023)

