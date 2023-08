Dal 17 agosto JazzandWine festeggia la decima edizione: musica e buon vino sulle terrazze della Casa Museo Ivan Bruschi

Festeggia dieci anni JazzandWine, la rassegna ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica dell’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. Rassegna che è riuscita a ritagliarsi un posto di primo piano nell’offerta culturale aretina. Un risultato confermato dalle presenze sempre crescenti di un pubblico che ogni anno dimostra il proprio interesse a seguire il jazz di qualità in un contesto d’eccezionale bellezza.

La decima edizione si terrà dal 17 agosto fino al 14 settembre, per quattro serate sarà possibile ascoltare musica jazz sorseggiando buon vino in una delle terrazze più scenografiche del centro storico aretino.

Il programma musicale segna un ulteriore salto di qualità rispetto al passato a partire dal 17 agosto quando ad aprire la rassegna sarà il quartetto guidato dalla splendida voce di Rosette Sandroni, per un percorso tra jazz e canzone d’autore.

Tra i progetti originali il 24 agosto si esibirà il quintetto del pianista aretino Federico Nuti. Per il 7 settembre è previsto un concerto speciale grazie al trio di Daniele di Gregorio, Massimo Manzi e Giacomo Dominici che ospiterà Massimo Morganti al trombone. A seguire il 14 settembre la serata prevederà il nuovo quartetto del sassofonista Daniele Malvisi.

Un’edizione con musicisti di livello non solo nazionale ad allietare il pubblico di JazzandWine con preziose collaborazioni intessute con Arezzo Music Fest, Fondazione Guido d’Arezzo, Officine della Cultura e Taste Food and Wine per l’organizzazione dell’evento oltre a AIS Toscana delegazione di Arezzo, Strada del Vino Terre di Arezzo ed Enoteca Caffè Michelangelo per le degustazioni.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita alla Casa Museo Ivan Bruschi, aperta al pubblico in via straordinaria anche lunedì 14 e con ingresso gratuito martedì 15 agosto in linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo.

Programma “JazzandWine 2023”

17 Agosto

Together Jazz 4tet

Roma-Parigi-New York andata e ritorno

Rosette Sandroni, voce

Alessandro Morgantini, pianoforte

Mauro Maurizi, contrabbasso

Dario Rossi, batteria

24 Agosto

Federico Nuti 5tet

“Informal Setting” – presentazione del disco

Federico Nuti, pianoforte

Jacopo Fagioli, tromba

Francesco Panconesi, sax tenore

Amedeo Verniani, contrabbasso

Mattia Galeotti, batteria

7 Settembre

Di Gregorio-Manzi-Dominici trio feat Massimo Morganti

SPECIAL EVENT

Daniele di Gregorio, marimba

Massimo Manzi, batteria

Giacomo Dominici, contrabbasso

Massimo Morganti, trombone

14 Settembre

Daniele Malvisi 4tet

“Io sono un albero” – presentazione del disco

Daniele Malvisi, sax tenore

Simone Basile, chitarra

Francesco Pierotti, contrabbasso

Dario Rossi, batteria

(13 agosto 2023)

