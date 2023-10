“Che Tempo Che Fa” porta il Nove ad essere la seconda rete televisiva della domenica sera

E per la seconda domenica consecutiva ecco il Nove seconda rete nazionale con “Che Tempo Che Fa”, che si situa al 10,7% di share tra le 20.35 e le 22.31 con 2.135.000 spettatori (1.508.000 nella prima parte e 1.290.000 nella terza). Insomma mentre Tajani abbaia alla luna parlando di un piano per il rilancio della Rai basterebbe leggere i numeri di quelli che se ne sono andati per capire che bisogna cambiare le teste non i piani di rilancio. Questo detto Fazio fa male anche agli approfondimenti del La7 con In Onda all’1,9%. Va meglio Gramellini, più o meno sui numeri del sabato con 700mila spettatori e il 3,5%. Il resto è il solito proliferare di robe viste e già viste, con Rai3 e Report che vengono doppiati dal Nove. (30 ottobre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata