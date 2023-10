Fratelli d’Italia Scandicci si dice soddisfatta dello sgombero dell’Istituto ex Leon Battista Alberti in Piazza Boccaccio

“Da tanto tempo ormai, come Fratelli D’Italia, chiedevamo questa misura – afferma Claudio Gemelli, Presidente Provincale di FDI – atta a restituire un minimo di decoro all’area in una pizza importante del centro cittadino. Oramai da tempo il complesso si trovava in un intollerabile stato di abbandono, occupato da abusivi la cui presenza aveva già generato più di un timore nella cittadinanza scandiccese. Finalmente – sostiene Kishore Bombaci, coordinatore cittadino di FDI – è stato dato seguito alle nostre continue segnalazioni e interventi e oggi possiamo dire che si è raggiunto un obiettivo importante, primo tassello per il ripristino di una minima condizione di sicurezza in città. Naturalmente – continuano Gemelli e Bombaci – Fratelli d’Italia Scandicci vigilerà sulla riqualificazione dell’area che non deve rispondere solo ai parametri tecnici di cui al progetto, ma costituire un’occasione di valorizzazione dell’area anche dal punto di vista sociale”.

“Fratelli d’Italia auspica che questo intervento costituisca il primo passo per affrontare le note problematiche di degrado e insicurezza che più volte ha denunciato nei mesi scorsi e richiama l’Amministrazione a quanto di competenza per garantire un ambiente vivibile ai cittadini di Scandicci”.

(30 ottobre 2023)

