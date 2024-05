Arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara

Arrestata in pakistan la madre della giovanissima Saman, uccisa a Novellara (RE). la donna è stata ritrovata in un villaggio nel kashmir e arrestata. E’ condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia.

La donna, Nazia Shaheen, 51 anni, è stata arrestata in Pakistan. Era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara, insieme al marito, dopo l’omicidio. Sulla donna pendeva un mandato di cattura internazionale.

(31 maggio 2024)

