A Firenze IX edizione del Black History Month Florence 2024

Kibaka Africa Books in collaborazione con il Quartieri 1 in occasione della IX edizione del Black History Month Florence 2024 presenta l’incontro “Follow the Drinking Gourd” con Nehemiah H Brown.

Giornata dedicata alla storia e cultura afro-americana attraverso racconti e musica si percorrerà la storia della diaspora africana fino ai nostri giorni. L’evento si terrà presso la Sala Ex Leopoldina, Piazza Tasso, 7 (Firenze), giovedì 16 febbraio alle ore 20.30.

Interverranno:

Matias Mesquita, Kibaka Africa Books

Eusebio De Cristofaro, Regista

con la partecipazione del ballerino musicista e Alino Bado del Burkina Faso.

Ingresso libero.

(9 febbraio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata