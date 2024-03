8 marzo: al Teatro Petrarca va in scena il trio “Appassionante”. Ingresso gratuito con prenotazione del biglietto segnaposto

di Redazione Arezzo

Venerdì 8 marzo alle 21 è in programma al Teatro Petrarca l’esibizione del trio di cantanti liriche Appassionante, formazione artistica tutta al femminile che dalla sua nascita nel 2020 ha registrato 5 album con all’attivo spettacoli in tutto il mondo. Le loro voci interpreteranno un variegato repertorio composto da arie di opere liriche, canzoni italiane d’autore, successi pop-rock internazionali e un brano originale scritto per denunciare la violenza di genere e lanciare un messaggio di speranza.

“L’assessorato alle pari opportunità – ha sottolineato l’assessore Giovanna Carlettini – in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo anche quest’anno ha deciso di omaggiare la cittadinanza con un evento che celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Nonostante i progressi fatti specialmente negli ultimi decenni in ogni campo, culturale, politico, professionale, l’8 marzo non è solo una ‘festa’ ma la conferma di quanto sia ancora necessario lavorare per l’obiettivo della parità e contro la violenza sulle donne. Il nostro lavoro va soprattutto in direzione della sensibilizzazione con un occhio di riguardo alle scuole e ai cittadini di domani. L’auspicio è che le nuove generazioni non siano costrette a subire il quotidiano stillicidio di drammatiche notizie”.

“Con l’assessore – ha aggiunto il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti – pensavamo da tempo a questo trio al femminile e a rendere Arezzo una sua tappa necessaria. Ci siamo riusciti e grazie al contributo dell’assessorato l’ingresso per il pubblico sarà gratuito. D’altronde, quando si organizza una festa vera, gli amici non si fanno pagare”.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria https://discoverarezzo.ticka.it/.

Info: 0575377438 – 439.

(1 marzo 2024)

