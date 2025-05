Sabato 31 maggio ore 19 “Florilegio” Musica mistica di Ildegarda di Bingen. Dalle ore 17 artigiani e laboratori nel parco

Sabato 31 Maggio a partire dalle 17.00 e fino alle 20.30, Villa Trossi apre le sue porte per accogliervi in un pomeriggio di musica, teatro e arti.

Durante il pomeriggio di sabato nel parco della Villa saranno esposte creazioni artigianali elaborate durante alcuni percorsi formativi proposti dalla Fondazione o provenienti dal nostro territorio in continuità con il progetto “Spazio Uno. Artigianato ad alto tasso creativo” che nell’atrio della Villa accoglie da mercoledì 28 il fantasioso allestimento di cappelli realizzati a mano da Rosita Romani. Durante il pomeriggio ci sarà la possibilità di sorseggiare drink e cocktail nel parco.

Dal latino Florilegium (flos fiore e legĕre scegliere, cogliere) Florilegio è un racconto che si sviluppa attraverso una piccola antologia di lettere e di musiche della monaca benedettina tedesca Ildegarda di Bingen (1098-1179).

Badessa, mistica, teologa, medica, musicista, drammaturga, poetessa, è stata una delle figure femminili più importanti del medioevo e ancora oggi troppo poco conosciuta.

Il suo pensiero ci porta a scoprire una spiritualità femminile sorprendentemente attuale e ci propone una visione del mondo, dei rapporti tra musica, scienza e fede ancora oggi all’avanguardia.

Florilegio accompagna il pubblico alla scoperta di antichi fiori ovvero le parole e le armonie di questa donna straordinaria vissuta più di otto secoli fa. Una persona, eccezionale, che è riuscita, dalle quattro mura di un chiostro, a far udire la sua voce di donna in tutto il mondo, superando gli ostacoli della cultura dell’epoca, arcaica e ancora profondamente misogina. Florilegium presentato in anteprima a Villa Trossi costituisce una rarissima opportunità di ascolto di canti antichi e armonie moderne che si fondono in una unica melodia fatta di suoni e parole, aprendoci a uno spazio senza tempo.

L’ingresso allo spettacolo Florilegio è gratuito con offerta libera e consapevole per gli artisti.

(28 maggio 2025)

