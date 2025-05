Campionati nazionali Triathlon Medio, Giani: “Barberino di Mugello location ideale”

Barberino di Mugello di nuovo palcoscenico dei Campionati Italiani di Triathlon Medio. L’evento, organizzato da TRIevolution Sport Eventi sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, si svolgerà lunedì 2 giugno, con inizio alle 9.15, presso il Lago di Bilancino. Oltre 500 atleti prenderanno il via per contendersi i titoli tricolori nelle categorie individuale assoluto, age group e a squadre assoluto.

“Barberino di Mugello e il lago di Bilancino – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – si apprestano ad ospitare, per la sesta volta dal 2012, i Campionati italiani di triathlon medio. Un appuntamento nazionale che esalta le caratteristiche uniche del Mugello, territorio perfetto per il triathlon grazie alla combinazione di paesaggi suggestivi, infrastrutture sportive e la presenza del Lago di Bilancino, vero gioiello naturale che offre condizioni ideali per le competizioni acquatiche. La Toscana dimostra ancora una volta di saper coniugare sport, turismo e valorizzazione del territorio: eventi come questo consolidano la sua reputazione come location d’eccellenza per gli sport multidisciplinari e rappresentano un’importante vetrina in termini di ospitalità e bellezze paesaggistiche”.

Per quanto riguarda la gara, la frazione di nuoto si svolgerà su un giro unico nel Lago di Bilancino. Seguiranno 80 km di bici attraverso l’Appennino tosco-emiliano e 20 km di corsa attorno al lago, in un mix di natura e impegno tecnico.

Tra le donne spicca la presenza della fiorentina Marta Bernardi, atleta di casa e portacolori di TRIevolution, recentemente vicecampionessa europea di Triathlon medio, che andrà a caccia del tris tricolore dopo le vittorie nel 2022 e 2023 e l’argento nel 2024. Tra gli uomini, da segnalare la presenza del toscano Domenico Passuello, che gareggia per la Livorno Aquatics, già vincitore di importanti gare internazionali.

(28 maggio 2025)

