Dal 21 al 23 giugno a Montenero si rinnova la tradizione con il fuoco di San Giovanni.

La manifestazione, che si richiama alla tradizionale festa dedicata all’accensione del fuoco come simbolo propiziatorio per i raccolti, è organizzata dall’associazione ViviMontenero e dalla Misericordia di Montenero con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Spettacoli, musica, street food, estemporanea di pittura e mostra delle sculture realizzate dagli studenti del Liceo artistico Cecioni, più noti artisti che realizzeranno le loro opere in estemporanea, mercatino artigianale, animeranno nei tre giorni piazza delle Carrozze. Come da tradizione, a coronare l’evento, lunedì 23 giugno alle ore 23, sarà l’accensione del fuoco.

Per chi vorrà raggiungere la festa, gli organizzatori ricordano che è disponibile il parcheggio a Montenero Alto. Inoltre, per tutte e tre le serate, dalle ore 20 alle ore 1, sarà in funzione gratuitamente la funicolare.

La festa è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale dall’assessore al Turismo Rocco Garufo. Ad illustrare il Fuoco di San Giovanni erano presenti gli organizzatori e numerosi protagonisti della tre giorni.

“La cosa che fa piacere – ha dichiarato l’assessore Garufo – è trovarsi di fronte ad iniziative che stanno cominciando a consolidarsi. Il fuoco di San Giovanni, insieme all’Ottobrata, sono due appuntamenti importanti su un territorio, che è quello di Montenero, che ha delle peculiarità e che, nonostante ciò, ha necessità di essere animato anche con iniziative che mettono insieme tanti aspetti, da quelli civili a quelli religiosi, da quelli storici a quelli culturali e, in questo modo, raccontano il territorio, la sua tradizione, la sua storia”.

Sottolineata dall’Assessore anche l’importanza di fare rete tra realtà diverse che contribuisce alla riuscita e al dare stabilità a manifestazioni di questo genere.

PROGRAMMA

Sabato 21 giugno

Ore 19.30 Insieme con i Radio Ithemba

Ore 21.30 The Magic Show, spettacolo di magia con Alberto Giorgi e Laura

Domenica 22 giugno

Ore 20.30 Grande festa delle bolle con Fabio Saccomani

Ore 22.00 Il resto della ciurma in concerto

Lunedì 23 giugno

Ore 15.30 Gimkana ciclistica categoria giovanissimi FCI aperta a tutti

Ore 19.30 musica con dj Andrea Carpina

0re 21.00 Alti e bassi, spettacolo con Michele Crestacci

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, l’allestimento delle strutture e il successivo smontaggio, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità in vigore dalle ore 10 di sabato 21 giugno fino alle ore 24 di lunedì 23 giugno, e a seguire fino ad avvenute operazioni di pulizia da parte di Aamps.

In particolare, l’ordinanza (n. 4700 del 17/06/2025) prevede:

divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in piazza delle Carrozze;

istituzione di una corsia in piazza delle Carrozze antistante l’ingresso della funicolare (con direzione di marcia via di Montenero – viale del Tirreno), delimitata da adeguato sistema di transennamento e avente una larghezza di metri 3.50, all’interno della quale è il limite massimo di velocità è fissato a 30 km/h;

senso unico di marcia in via delle Pianacce nel tratto compreso tra piazza delle Carrozze e via Giovanni Castelli Della Vinca (direzione di marcia piazza delle Carrozze – via G. Castelli Della Vinca);

divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in via di Montenero nel tratto compreso tra l’ingresso dell’area di parcheggio adiacente il cimitero “S. Maria delle Grazie” (fronte civico 197/a) e piazza delle Carrozze;

divieto di transito veicolare in via Guglielmo Romiti all’altezza dell’intersezione con piazza delle Carrozze;

divieto di sosta con rimozione forzata in via G. Romiti per m.l. 50 a partire dall’intersezione con piazza delle Carrozze;

divieto di sosta con rimozione forzata in via delle Pianacce nel tratto compreso tra via Giovanni Castelli Della Vinca e via del Vecchio Faro.

La fermata del trasporto pubblico locale in piazza delle Carrozze sarà temporaneamente abrogata e spostata in via di Montenero in prossimità dell’ingresso del Cimitero “S. Maria delle Grazie”.